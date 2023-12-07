Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат — иранское блюдо IV века с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Его в начале XX века нашли под Соликамском, с тех пор оно хранилось в Санкт-Петербурге.
«Экспонат прибыл к нам от Эрмитажа! Блюдо с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Это иранское серебряное блюдо было найдено в селе Климово Соликамского уезда Пермской губернии», — сообщает Пермская художественная галерея в Telegram.
Увидеть раритет можно на выставке «Память территории», которая открывается 8 декабря. Для нее экспонаты предоставили девять музеев. Это Государственный Эрмитаж, пермские художественная галерея и краеведческий музей, музей современного искусства PERMM, Чердынский краеведческий музей, Березниковский историко-художественный музей, Коми-Пермяцкий краеведческий музей, Лысьвенский музей и музей Пермского театра оперы и балета.
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