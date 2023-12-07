07 декабря 2023

В Пермский край из Эрмитажа вернулся уникальный экспонат. Фото

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Санкт-Петербург, эрмитаж, дворцовая площадь, александрийская колонна, зимний дворец, карета, санкт-петербург, туристы, туризм
Раритет прибыл из Петербурга на время Фото:

Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат — иранское блюдо IV века с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Его в начале XX века нашли под Соликамском, с тех пор оно хранилось в Санкт-Петербурге.

«Экспонат прибыл к нам от Эрмитажа! Блюдо с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Это иранское серебряное блюдо было найдено в селе Климово Соликамского уезда Пермской губернии», — сообщает Пермская художественная галерея в Telegram.

Увидеть раритет можно на выставке «Память территории», которая открывается 8 декабря. Для нее экспонаты предоставили девять музеев. Это Государственный Эрмитаж, пермские художественная галерея и краеведческий музей, музей современного искусства PERMM, Чердынский краеведческий музей, Березниковский историко-художественный музей, Коми-Пермяцкий краеведческий музей, Лысьвенский музей и музей Пермского театра оперы и балета.

Уникальный экспонат можно увидеть на выставке «Память территории»
Уникальный экспонат можно увидеть на выставке «Память территории»

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Из Эрмитажа в Пермь привезли уникальный экспонат — иранское блюдо IV века с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Его в начале XX века нашли под Соликамском, с тех пор оно хранилось в Санкт-Петербурге. «Экспонат прибыл к нам от Эрмитажа! Блюдо с изображением Шапура III в борьбе с хищником. Это иранское серебряное блюдо было найдено в селе Климово Соликамского уезда Пермской губернии», — сообщает Пермская художественная галерея в Telegram. Увидеть раритет можно на выставке «Память территории», которая открывается 8 декабря. Для нее экспонаты предоставили девять музеев. Это Государственный Эрмитаж, пермские художественная галерея и краеведческий музей, музей современного искусства PERMM, Чердынский краеведческий музей, Березниковский историко-художественный музей, Коми-Пермяцкий краеведческий музей, Лысьвенский музей и музей Пермского театра оперы и балета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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