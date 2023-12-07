Стало известно, сколько стоит уборка снега в Челябинске

Авито: в Челябинске ценник на уборку снега начинается от 350 рублей

08 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Комплекс из уборки снега спецтехникой с вывозом его с участка на грузовиках стоит от 8 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ценник на уборку снега в среднем начинается от 350 рублей за час работы. Если потребуется арендовать технику, цена вырастет в несколько раз. Средний чек на услугу аренды оборудования составит от 500 рублей в час, а за час аренды спецтехники с оператором придется отдать тысячу рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Стоимость услуги по уборке снега в Челябинске начинается от 350 рублей за час работы. Если в процессе потребуются дополнительные единицы техники или материалы для посыпки дорожек, то цена будет увеличиваться в несколько раз. Арендовать оборудование для уборки можно в среднем за сумму от 500 рублей в сутки, а крупную спецтехнику с оператором — от 1 000 рублей за час или 5 000 рублей за целый день работы», — рассказали в пресс-службе. Анатилики отметили, в Челябинске для уборки снега можно арендовать минипогрузчики, тракторы, экскаваторы, в стоимость услуги также войдет работа оператора. Комплекс из уборки снега спецтехникой с вывозом его с участка на грузовиках может в среднем будет стоить от 8 000 рублей.

В Челябинске ценник на уборку снега в среднем начинается от 350 рублей за час работы. Если потребуется арендовать технику, цена вырастет в несколько раз. Средний чек на услугу аренды оборудования составит от 500 рублей в час, а за час аренды спецтехники с оператором придется отдать тысячу рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Стоимость услуги по уборке снега в Челябинске начинается от 350 рублей за час работы. Если в процессе потребуются дополнительные единицы техники или материалы для посыпки дорожек, то цена будет увеличиваться в несколько раз. Арендовать оборудование для уборки можно в среднем за сумму от 500 рублей в сутки, а крупную спецтехнику с оператором — от 1 000 рублей за час или 5 000 рублей за целый день работы», — рассказали в пресс-службе. Анатилики отметили, в Челябинске для уборки снега можно арендовать минипогрузчики, тракторы, экскаваторы, в стоимость услуги также войдет работа оператора. Комплекс из уборки снега спецтехникой с вывозом его с участка на грузовиках может в среднем будет стоить от 8 000 рублей.