Капремонт жилья в России подорожал из-за роста стоимости стройматериалов

11 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

России из-за роста стоимости стройматериалов подорожал и капремонт Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России увеличилась в среднем на 12%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Такие выводы сделали в проекте «Контур.Торги». «Сумма торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиардов рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей», — рассказала «РИА Недвижимость» эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова. Не смотря на это, 2023 году снизилось количество несостоявшихся закупок, добавила Петрофанова. Причина в том, что законодатели разрешили менять условия сделки после заключения контракта. Теперь поставщикам участвовать в торгах на капремонт будет проще. Ранее URA.RU рассказывало, что в России выросли цены на необходимые лекарства. Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым.

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России увеличилась в среднем на 12%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Такие выводы сделали в проекте «Контур.Торги». «Сумма торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиардов рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей», — рассказала «РИА Недвижимость» эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова. Не смотря на это, 2023 году снизилось количество несостоявшихся закупок, добавила Петрофанова. Причина в том, что законодатели разрешили менять условия сделки после заключения контракта. Теперь поставщикам участвовать в торгах на капремонт будет проще. Ранее URA.RU рассказывало, что в России выросли цены на необходимые лекарства. Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым.