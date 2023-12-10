10 декабря 2023

Капремонт жилья в России подорожал из-за роста стоимости стройматериалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области с главами муниципалитетов. Екатеринбург, ручка, таблица
России из-за роста стоимости стройматериалов подорожал и капремонт Фото:

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России увеличилась в среднем на 12%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Такие выводы сделали в проекте «Контур.Торги».

«Сумма торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиардов рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей», — рассказала «РИА Недвижимость» эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова.

Не смотря на это, 2023 году снизилось количество несостоявшихся закупок, добавила Петрофанова. Причина в том, что законодатели разрешили менять условия сделки после заключения контракта. Теперь поставщикам участвовать в торгах на капремонт будет проще.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России выросли цены на необходимые лекарства. Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым.

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Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России увеличилась в среднем на 12%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы. Такие выводы сделали в проекте «Контур.Торги». «Сумма торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиардов рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей», — рассказала «РИА Недвижимость» эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова. Не смотря на это, 2023 году снизилось количество несостоявшихся закупок, добавила Петрофанова. Причина в том, что законодатели разрешили менять условия сделки после заключения контракта. Теперь поставщикам участвовать в торгах на капремонт будет проще. Ранее URA.RU рассказывало, что в России выросли цены на необходимые лекарства. Также выросли цены на препараты, которые не относятся к необходимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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