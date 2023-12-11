Bloomberg рассказал о главном «приюте» для российских миллиардеров

Bloomberg: Абу-Даби превратился в новый центр притяжения миллиардеров

11 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Активы миллиардеров со всего мира стекаются в Абу-Даби, пишет Bloomberg Фото: Сергей Леонов © URA.RU На фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых островов и Британских Виргинских островов, эмират Абу-Даби в ОАЭ стал новым магнитом для миллиардеров из разных стран в том числе из России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран. Российский миллиардер Владимир Лисин также входит в число десятков людей, которые в этом году создали компании специального назначения в местном международном финансовом центре», — говорится в материале агентства. Там добавили, что еще одним бизнесменом, который недавно переехал в Абу-Даби, является пакистанский торговый магнат Муртаза Лакхани, связанный с нефтяным бизнесом в России. Однако его адвокаты отрицают, что он играет какую-либо роль в российской нефтяной индустрии. В последние годы, в свете уменьшения популярности финансовых зон, таких как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров из разных стран. Деловой центр привлекателен для предпринимателей благодаря гарантиям защиты активов от иностранных юрисдикций, невозможности двойного налогообложения и возможности получения долгосрочной визы или гражданства ОАЭ при крупных инвестициях, заключили в материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых островов и Британских Виргинских островов, эмират Абу-Даби в ОАЭ стал новым магнитом для миллиардеров из разных стран в том числе из России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран. Российский миллиардер Владимир Лисин также входит в число десятков людей, которые в этом году создали компании специального назначения в местном международном финансовом центре», — говорится в материале агентства. Там добавили, что еще одним бизнесменом, который недавно переехал в Абу-Даби, является пакистанский торговый магнат Муртаза Лакхани, связанный с нефтяным бизнесом в России. Однако его адвокаты отрицают, что он играет какую-либо роль в российской нефтяной индустрии. В последние годы, в свете уменьшения популярности финансовых зон, таких как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров из разных стран. Деловой центр привлекателен для предпринимателей благодаря гарантиям защиты активов от иностранных юрисдикций, невозможности двойного налогообложения и возможности получения долгосрочной визы или гражданства ОАЭ при крупных инвестициях, заключили в материале.