Нефтесервисные предприятия ХМАО остановили работу из-за аномальных морозов

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При аномально низких температурах нефтяники выходят на улицу на 15 минут каждый час для контроля оборудования Фото:

Предприятия ХМАО, которые оказывают нефтесервисные услуги добывающим компаниям, остановили работу из-за аномальных морозов. В АО «Самотлорнефтепромхим» агентству сообщили, что при низкой температуре работники выходят из помещений только на четверть часа для осмотра оборудования.

«На время сильных морозов работники СНПХ приостановили работу: этого требуют правила организации труда персонала, к тому же технику при низких температурах опасно эксплуатировать — повышается риск поломок. Работники каждый час на 15 минут выходят из теплых помещений, чтобы контролировать оборудование и, при необходимости, подогревают его паром», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель нефтесервисной компании. Актированные дни, по словам нефтяника, работникам оплачивают в полном размере.

Также, по информации от сотрудников компаний, на период аномально низких температур работу остановили бригады «РН-Сервиса» (дочернее общество «Роснефти»), компании «Евразия», «Экотон», которые трудятся на месторождениях в ХМАО. На производственных участках зачастую температура ниже, чем в населенных пунктах: погоду контролируют метеостанции, размещенные на нефтегазодобывающих участках.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» пожаловались на работу на улице в аномальные морозы. Операторы ДНГ выполняют задания на улице при температуре в -45 градусов.

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Предприятия ХМАО, которые оказывают нефтесервисные услуги добывающим компаниям, остановили работу из-за аномальных морозов. В АО «Самотлорнефтепромхим» агентству сообщили, что при низкой температуре работники выходят из помещений только на четверть часа для осмотра оборудования. «На время сильных морозов работники СНПХ приостановили работу: этого требуют правила организации труда персонала, к тому же технику при низких температурах опасно эксплуатировать — повышается риск поломок. Работники каждый час на 15 минут выходят из теплых помещений, чтобы контролировать оборудование и, при необходимости, подогревают его паром», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель нефтесервисной компании. Актированные дни, по словам нефтяника, работникам оплачивают в полном размере. Также, по информации от сотрудников компаний, на период аномально низких температур работу остановили бригады «РН-Сервиса» (дочернее общество «Роснефти»), компании «Евразия», «Экотон», которые трудятся на месторождениях в ХМАО. На производственных участках зачастую температура ниже, чем в населенных пунктах: погоду контролируют метеостанции, размещенные на нефтегазодобывающих участках. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» пожаловались на работу на улице в аномальные морозы. Операторы ДНГ выполняют задания на улице при температуре в -45 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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