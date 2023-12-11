В Перми продают луковую ферму за 760 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 31 марта. Тюмень, продукты, лук, продукты на полках, продукты в магазине, лук репчатый
Лук на ферме выращивают круглый год Фото:

В Перми продается ферма по выращиванию зеленого лука. Стоимость бизнеса составляет 760 тысяч рублей. Помещение фермы находится в аренде.

«Продается действующая луковая ферма. Бизнес круглогодичный, выход зеленого лука составляет от 50% и выше. Имеются контакты сбыта и закупа, а также инструкции по выращиванию. Цена — 760 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что при полной посадке ферма приносит месячный доход в 150 тысяч рублей при условии найма двух сотрудников. Находится ферма в Кировском районе Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается ферма с дойным стадом коров. Цена сельхозпредприятия с животными, всем оборудованием и земельным участком составляет 120 млн рублей.

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В Перми продается ферма по выращиванию зеленого лука. Стоимость бизнеса составляет 760 тысяч рублей. Помещение фермы находится в аренде. «Продается действующая луковая ферма. Бизнес круглогодичный, выход зеленого лука составляет от 50% и выше. Имеются контакты сбыта и закупа, а также инструкции по выращиванию. Цена — 760 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что при полной посадке ферма приносит месячный доход в 150 тысяч рублей при условии найма двух сотрудников. Находится ферма в Кировском районе Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается ферма с дойным стадом коров. Цена сельхозпредприятия с животными, всем оборудованием и земельным участком составляет 120 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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