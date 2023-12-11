В Перми продают луковую ферму за 760 тысяч рублей

В Перми продается ферма по выращиванию зеленого лука. Стоимость бизнеса составляет 760 тысяч рублей. Помещение фермы находится в аренде.
«Продается действующая луковая ферма. Бизнес круглогодичный, выход зеленого лука составляет от 50% и выше. Имеются контакты сбыта и закупа, а также инструкции по выращиванию. Цена — 760 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что при полной посадке ферма приносит месячный доход в 150 тысяч рублей при условии найма двух сотрудников. Находится ферма в Кировском районе Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается ферма с дойным стадом коров. Цена сельхозпредприятия с животными, всем оборудованием и земельным участком составляет 120 млн рублей.
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