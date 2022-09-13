13 сентября 2022

В Перми продают луковую ферму за 300 тысяч рублей. Фото

На сайте Avito в Перми продают ферму по выращиванию лука за 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, овощи, лук
По словам владельца, покупка бизнеса быстро окупится Фото:

В Индустриальном районе Перми продают ферму по выращиванию лука. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito.

«Продам ферму по выгонке зеленого лука. Объем готового урожая около 3 тонн», — написано в объявлении. По словам владельца, в месяц можно зарабатывать до 200 тысяч рублей.

Продажу луковой фермы владелец объясняет тем, что у него нет на нее времени. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей и обещает быструю окупаемость.

Ранее в Перми продавали шиншилловую ферму за 100 тысяч рублей. Предприятие насчитывает 57 особей.

Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей

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В Индустриальном районе Перми продают ферму по выращиванию лука. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito. «Продам ферму по выгонке зеленого лука. Объем готового урожая около 3 тонн», — написано в объявлении. По словам владельца, в месяц можно зарабатывать до 200 тысяч рублей. Продажу луковой фермы владелец объясняет тем, что у него нет на нее времени. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей и обещает быструю окупаемость. Ранее в Перми продавали шиншилловую ферму за 100 тысяч рублей. Предприятие насчитывает 57 особей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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