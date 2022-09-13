По словам владельца, покупка бизнеса быстро окупится
В Индустриальном районе Перми продают ферму по выращиванию лука. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito.
«Продам ферму по выгонке зеленого лука. Объем готового урожая около 3 тонн», — написано в объявлении. По словам владельца, в месяц можно зарабатывать до 200 тысяч рублей.
Продажу луковой фермы владелец объясняет тем, что у него нет на нее времени. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей и обещает быструю окупаемость.
Ранее в Перми продавали шиншилловую ферму за 100 тысяч рублей. Предприятие насчитывает 57 особей.
Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей
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