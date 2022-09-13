В Перми продают луковую ферму за 300 тысяч рублей. Фото

На сайте Avito в Перми продают ферму по выращиванию лука за 300 тысяч рублей

14 сентября 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

По словам владельца, покупка бизнеса быстро окупится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Индустриальном районе Перми продают ферму по выращиванию лука. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito. «Продам ферму по выгонке зеленого лука. Объем готового урожая около 3 тонн», — написано в объявлении. По словам владельца, в месяц можно зарабатывать до 200 тысяч рублей. Продажу луковой фермы владелец объясняет тем, что у него нет на нее времени. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей и обещает быструю окупаемость. Ранее в Перми продавали шиншилловую ферму за 100 тысяч рублей. Предприятие насчитывает 57 особей. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей Фото с сайта Avito

В Индустриальном районе Перми продают ферму по выращиванию лука. Объявление о продаже бизнеса опубликовано на сайте Avito. «Продам ферму по выгонке зеленого лука. Объем готового урожая около 3 тонн», — написано в объявлении. По словам владельца, в месяц можно зарабатывать до 200 тысяч рублей. Продажу луковой фермы владелец объясняет тем, что у него нет на нее времени. Свой бизнес мужчина продает за 300 тысяч рублей и обещает быструю окупаемость. Ранее в Перми продавали шиншилловую ферму за 100 тысяч рублей. Предприятие насчитывает 57 особей.