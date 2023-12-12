12 декабря 2023

Прокуратура замерит тепло в детсадах Катав-Ивановска после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спальное помещение, детский сад45
В детсадах Катав-Ивановска сотрудники прокуратуры замерят температуру воздуха Фото:

Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) проверит температурный режим в городских детсадах после публикации URA.RU. Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, проверочные мероприятия уже начались.

«Катав-Ивановской городской прокуратурой по поручению прокуратуры области организована проверка по публикации СМИ о нарушении температурного режима в образовательных учреждениях поселения. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — рассказали в ведомстве.

Прокурорские работники побывали детском саду «Аленушка». Проверка показала, что там температурный режим соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако тока не поставлена. Оценка будет дана по результатам остальных замеров.

Жители Катав-Ивановска пожаловались в соцсетях на холод к помещениях. Горожане отметили, что температура в морозы опустилась до уровня в 10 — 13 градусов тепла. Как URA.RU рассказал директор компании «Теплоэнерго» Сергей Жидков, из трех котлов работает один. При этом городские власти наняли подрядчиков для ремонта.

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Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) проверит температурный режим в городских детсадах после публикации URA.RU. Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, проверочные мероприятия уже начались. «Катав-Ивановской городской прокуратурой по поручению прокуратуры области организована проверка по публикации СМИ о нарушении температурного режима в образовательных учреждениях поселения. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — рассказали в ведомстве. Прокурорские работники побывали детском саду «Аленушка». Проверка показала, что там температурный режим соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако тока не поставлена. Оценка будет дана по результатам остальных замеров. Жители Катав-Ивановска пожаловались в соцсетях на холод к помещениях. Горожане отметили, что температура в морозы опустилась до уровня в 10 — 13 градусов тепла. Как URA.RU рассказал директор компании «Теплоэнерго» Сергей Жидков, из трех котлов работает один. При этом городские власти наняли подрядчиков для ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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