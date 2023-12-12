Прокуратура замерит тепло в детсадах Катав-Ивановска после публикации URA.RU

Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) проверит температурный режим в городских детсадах после публикации URA.RU. Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, проверочные мероприятия уже начались.
«Катав-Ивановской городской прокуратурой по поручению прокуратуры области организована проверка по публикации СМИ о нарушении температурного режима в образовательных учреждениях поселения. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — рассказали в ведомстве.
Прокурорские работники побывали детском саду «Аленушка». Проверка показала, что там температурный режим соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако тока не поставлена. Оценка будет дана по результатам остальных замеров.
Жители Катав-Ивановска пожаловались в соцсетях на холод к помещениях. Горожане отметили, что температура в морозы опустилась до уровня в 10 — 13 градусов тепла. Как URA.RU рассказал директор компании «Теплоэнерго» Сергей Жидков, из трех котлов работает один. При этом городские власти наняли подрядчиков для ремонта.
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