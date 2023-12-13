В Ханты-Мансийском автономном округе начали продавать поштучно гусиные яйца. За одну штуку продавцы просят по 80 рублей. Информация доступна на сайте «Авито».
«Яйца гусиные домашние. Идеально подходят для приготовления выпечки, майонеза. Очень полезны детям по содержанию витаминов и микроэлементов», — говорится в публикации сервиса.
Согласно информации в объявлениях на сайте, в прошлом месяце гусиные яйца продавали почти в два раза дешевле. А отдельную продукцию в других регионах продают более чем за 100 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на дефицит куриных яиц в магазинах. Тогда покупатели заметили, что ассортимент продукции в торговых точках Сургута серьезно сократился.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.