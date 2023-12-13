13 декабря 2023

В ХМАО начали продавать гусиные яйца по 80 рублей за штуку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, яйца, гнездо, куриные яйца, курица наседка
В ХМАО продают гусиные яйца по 80 рублей за штуку Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начали продавать поштучно гусиные яйца. За одну штуку продавцы просят по 80 рублей. Информация доступна на сайте «Авито».

«Яйца гусиные домашние. Идеально подходят для приготовления выпечки, майонеза. Очень полезны детям по содержанию витаминов и микроэлементов», — говорится в публикации сервиса.

Согласно информации в объявлениях на сайте, в прошлом месяце гусиные яйца продавали почти в два раза дешевле. А отдельную продукцию в других регионах продают более чем за 100 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на дефицит куриных яиц в магазинах. Тогда покупатели заметили, что ассортимент продукции в торговых точках Сургута серьезно сократился.

Яйца продают по 80 рублей за штуку
Яйца продают по 80 рублей за штуку
Фото:

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В Ханты-Мансийском автономном округе начали продавать поштучно гусиные яйца. За одну штуку продавцы просят по 80 рублей. Информация доступна на сайте «Авито». «Яйца гусиные домашние. Идеально подходят для приготовления выпечки, майонеза. Очень полезны детям по содержанию витаминов и микроэлементов», — говорится в публикации сервиса. Согласно информации в объявлениях на сайте, в прошлом месяце гусиные яйца продавали почти в два раза дешевле. А отдельную продукцию в других регионах продают более чем за 100 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на дефицит куриных яиц в магазинах. Тогда покупатели заметили, что ассортимент продукции в торговых точках Сургута серьезно сократился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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