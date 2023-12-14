В пермских ТРЦ открылись резиденции Деда Мороза

15 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Дед Мороз будет дарить подарки не один, а со Снегурочкой и драконом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские торговые центры приглашают детей и родителей на встречу с Дедом Морозом. Главному зимнему волшебнику можно будет прочитать стихотворение или спеть песню и получить подарок. «С 15 по 30 декабря, а также с 5 по 7 января у главной елки ТРЦ „Планета“ будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Все юные гости смогут получить сладости от Деда Мороза и Снегурочки, для этого достаточно будет рассказать им любое стихотворение», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета». Уточняется, что резиденция будет работать по будням с 17:00 до 20:00 и по выходным с 12:00 до 19:00. Найти Деда мороза можно на первом этаже ТРЦ. Также там проведут детские мастер-классы 16, 17, 23 и 24 декабря с 14:00 до 17:00. Жителям центральной части города Деда Мороза можно встретить в ТРЦ «iMall Эспланада». Здесь он будет раздовать детям сладости вместе с символом года — драконом. Рассказать стихотворение и получить подарок можно каждые выходные декабря с 13:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ. Ранее стало известно, что резиденция Деда Мороза в Перми откроется в здании «Дача Синакевича». Мэр города выбрал первых посетителей. Сама резиденция начнет работать с 3 января.

Пермские торговые центры приглашают детей и родителей на встречу с Дедом Морозом. Главному зимнему волшебнику можно будет прочитать стихотворение или спеть песню и получить подарок. «С 15 по 30 декабря, а также с 5 по 7 января у главной елки ТРЦ „Планета“ будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Все юные гости смогут получить сладости от Деда Мороза и Снегурочки, для этого достаточно будет рассказать им любое стихотворение», — сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета». Уточняется, что резиденция будет работать по будням с 17:00 до 20:00 и по выходным с 12:00 до 19:00. Найти Деда мороза можно на первом этаже ТРЦ. Также там проведут детские мастер-классы 16, 17, 23 и 24 декабря с 14:00 до 17:00. Жителям центральной части города Деда Мороза можно встретить в ТРЦ «iMall Эспланада». Здесь он будет раздовать детям сладости вместе с символом года — драконом. Рассказать стихотворение и получить подарок можно каждые выходные декабря с 13:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ. Ранее стало известно, что резиденция Деда Мороза в Перми откроется в здании «Дача Синакевича». Мэр города выбрал первых посетителей. Сама резиденция начнет работать с 3 января.