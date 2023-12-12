В пермском заксобрании появится новый Лисняк

Чем известен Андрей Кобелев, которого эсеры выдвинули в депутаты ЗС

12 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Пермские эсеры удивили политэлиты своим решением Фото: Сергей Русанов © URA.RU На конференции 12 декабря пермские эсеры решили передать вакантный мандат депутата заксобрания Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. В Лысьве у Кобелева — плохая репутация. Он пишет кляузы на местных чиновников, вынуждая подключаться силовиков. И, уверены источники URA.RU, статус депутата заксобрания Кобелев также, вероятно, попытается конвертировать в пользу для бизнеса. Полиэлиты были шокированы выбором эсеров. Имя депутата до последнего не знал даже внутрипол. Все были уверены, что ставка будет сделана на депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова. «Члены Совета регионального отделения единогласно поддержали кандидатуру Андрея Кобелева при обсуждении передачи вакантного мандата депутата законодательного собрания. В ходе заседания Андрей Геннадьевич поделился планами по достижению, поставленной Сергеем Мироновым цели — стать второй политической силой в России в грядущем избирательном цикле», — отмечается на сайте реготделения пермских справедливоросов. Фамилию Кобелева не называли вообще. «Эсеры в Перми — прагматичные ребята. Видимо, Кобелев предложил больше», — уверены источники в политэлитах. Андрей Кобелев является протеже лысьвенского бизнесмена и бывшего депутата Алексея Горнова. Кобелев в 2021 году баллотировался в ЗС против действующего депутата Ильи Шулькина и проиграл всего 635 голосов. Источники в политэлитах уверены, что мандат депутата заксобрания нужен Горнову и Кобелеву для лоббирования интересов «Лысьва-Теплоэнерго». Компании принадлежит ТЭЦ, которая снабжает теплом город и многие крупные предприятия. До недавнего времени она была монополистом: 100% генерации тепла принадлежало «Лысьва-Теплоэнерго». Источники вспоминают, что у компании был очень высокий тариф. И мэрия вынуждена была покупать тепло по этому тарифу. Пару лет назад ситуация изменилась: власти отдали сети в концессию «Т Плюс». Дело в том, поясняют источники, что город фактически все деньги, полученные от жителей, отдавал «Лысьва-Теплоэнерго». А на ремонт сетей денег не оставалось совсем. Ситуация была близка к патовой. «Т Плюс» в рамках концессии построил несколько собственных блочных котельных, и у «Лысьва-Теплоэнерго» осталось лишь 50% генерации в городе. Это собственникам компании якобы не понравилось. В частности, они в суде доказывали незаконность схемы теплоснабжения города, где в качестве игрока появился «Т Плюс». На своей странице «ВКонтакте» Кобелев называл схему «школьным рефератом». Он заявлял, что из-за нее в Лысьве повышен тариф на тепло. Но суд встал на сторону властей. Долгое время «Лысьва-Теплоэнерго» считалась одним из главных должников перед «Газпромом». В одно время долго компании за газ составлял почти 500 млн рублей. Сейчас якобы претензий к ним нет. Источники в Лысьве рассказывают, что Кобелев, ратуя о защите прав жителей, любит писать жалобы в разные инстанции. И сейчас, учитывая, что на рынок теплоснабжения в Лысьве зашла «Т Плюс», с площадки депутата заксобрания Кобелев вполне вероятно завалит депутатскими запросами. «Парней — Кобелева и, как считается, собственника „Лысьва-Теплоэнерго“ Алексея Горнова — отключают от генерации по теплу почти полностью. Им нужна площадка для того, чтобы обличать краевое правительство. Это местячковый Лисняк. Но с деньгами. Из всех кандидатов эсеры выбрали самого проблемного», — говорят источники в политэлитах. Справедливороссы уже отправили все документы о предоставлении мандата Кобелеву в крайизбирком. Андрей Кобелев пояснил URA.RU, что идет в депутаты для того, чтобы работать. По его словам, Лысьва — большой и непростой город, проблем хватает. Он отметил, что идет по партийным спискам, а партийную дисциплину никто не отменял. «На счет злоупотреблений — пруфы в студию, пожалуйста. Мнение единичных чиновников, не желающих отвечать на неудобные вопросы не в счет. Лоббировать „Лысьва-Теплоэнерго“ смысла не вижу, тем более на данном этапе. Несомненно, внимание правительства необходимо привлечь к данной теме, но только внимание и исключительно, не более того», — заявил Андрей Кобелев. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова, отвечая на вопрос по поводу скандальности Кобелева, отметила, что знает его с 2005 года. «Он активен в территории, поднимает непростые вопросы, в том числе перед руководством округа. Это нормально для депутата от оппозиционной партии. При этом его выступления и риторика находятся в рамках партийной позиции», — заявила она URA.RU. Кроме того, «он не первый раз избирается муниципальным депутатом, ему доверяют люди, поддерживают». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На конференции 12 декабря пермские эсеры решили передать вакантный мандат депутата заксобрания Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. В Лысьве у Кобелева — плохая репутация. Он пишет кляузы на местных чиновников, вынуждая подключаться силовиков. И, уверены источники URA.RU, статус депутата заксобрания Кобелев также, вероятно, попытается конвертировать в пользу для бизнеса. Полиэлиты были шокированы выбором эсеров. Имя депутата до последнего не знал даже внутрипол. Все были уверены, что ставка будет сделана на депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова. «Члены Совета регионального отделения единогласно поддержали кандидатуру Андрея Кобелева при обсуждении передачи вакантного мандата депутата законодательного собрания. В ходе заседания Андрей Геннадьевич поделился планами по достижению, поставленной Сергеем Мироновым цели — стать второй политической силой в России в грядущем избирательном цикле», — отмечается на сайте реготделения пермских справедливоросов. Андрей Кобелев является протеже лысьвенского бизнесмена и бывшего депутата Алексея Горнова. Кобелев в 2021 году баллотировался в ЗС против действующего депутата Ильи Шулькина и проиграл всего 635 голосов. Источники в политэлитах уверены, что мандат депутата заксобрания нужен Горнову и Кобелеву для лоббирования интересов «Лысьва-Теплоэнерго». Компании принадлежит ТЭЦ, которая снабжает теплом город и многие крупные предприятия. До недавнего времени она была монополистом: 100% генерации тепла принадлежало «Лысьва-Теплоэнерго». Источники вспоминают, что у компании был очень высокий тариф. И мэрия вынуждена была покупать тепло по этому тарифу. Пару лет назад ситуация изменилась: власти отдали сети в концессию «Т Плюс». Дело в том, поясняют источники, что город фактически все деньги, полученные от жителей, отдавал «Лысьва-Теплоэнерго». А на ремонт сетей денег не оставалось совсем. Ситуация была близка к патовой. «Т Плюс» в рамках концессии построил несколько собственных блочных котельных, и у «Лысьва-Теплоэнерго» осталось лишь 50% генерации в городе. Это собственникам компании якобы не понравилось. В частности, они в суде доказывали незаконность схемы теплоснабжения города, где в качестве игрока появился «Т Плюс». На своей странице «ВКонтакте» Кобелев называл схему «школьным рефератом». Он заявлял, что из-за нее в Лысьве повышен тариф на тепло. Но суд встал на сторону властей. Источники в Лысьве рассказывают, что Кобелев, ратуя о защите прав жителей, любит писать жалобы в разные инстанции. И сейчас, учитывая, что на рынок теплоснабжения в Лысьве зашла «Т Плюс», с площадки депутата заксобрания Кобелев вполне вероятно завалит депутатскими запросами. «Парней — Кобелева и, как считается, собственника „Лысьва-Теплоэнерго“ Алексея Горнова — отключают от генерации по теплу почти полностью. Им нужна площадка для того, чтобы обличать краевое правительство. Это местячковый Лисняк. Но с деньгами. Из всех кандидатов эсеры выбрали самого проблемного», — говорят источники в политэлитах. Справедливороссы уже отправили все документы о предоставлении мандата Кобелеву в крайизбирком. Андрей Кобелев пояснил URA.RU, что идет в депутаты для того, чтобы работать. По его словам, Лысьва — большой и непростой город, проблем хватает. Он отметил, что идет по партийным спискам, а партийную дисциплину никто не отменял. «На счет злоупотреблений — пруфы в студию, пожалуйста. Мнение единичных чиновников, не желающих отвечать на неудобные вопросы не в счет. Лоббировать „Лысьва-Теплоэнерго“ смысла не вижу, тем более на данном этапе. Несомненно, внимание правительства необходимо привлечь к данной теме, но только внимание и исключительно, не более того», — заявил Андрей Кобелев. Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова, отвечая на вопрос по поводу скандальности Кобелева, отметила, что знает его с 2005 года. «Он активен в территории, поднимает непростые вопросы, в том числе перед руководством округа. Это нормально для депутата от оппозиционной партии. При этом его выступления и риторика находятся в рамках партийной позиции», — заявила она URA.RU. Кроме того, «он не первый раз избирается муниципальным депутатом, ему доверяют люди, поддерживают».