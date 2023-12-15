Shot: Гуфа хотели обвинить в убийстве бывшей жены и дочки

15 декабря 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа Фото: Илья Московец © URA.RU Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что рэпер Гуф (настоящие имя — Алексей Долматов) якобы зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Звонивший сообщил, что якобы его друг Долматов жестоко расправился с Юлией Королевой и годовалой Тиной в загородном доме и выложил видео убийства в Интернет. На место выехали экстренные службы, но информация не подтвердилась», — передает Shot. Скорее всего, неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа. Выступление прошло накануне в Москве. Гуф — один из популярных российских рэперов. Он также сооснователь и участник группы CENTR. Недавно он мог столкнуться с уголовным преследованием за то, что выложил в Интернет видео с молитвой под трек про наркотики. Позже он извинился.

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что рэпер Гуф (настоящие имя — Алексей Долматов) якобы зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Звонивший сообщил, что якобы его друг Долматов жестоко расправился с Юлией Королевой и годовалой Тиной в загородном доме и выложил видео убийства в Интернет. На место выехали экстренные службы, но информация не подтвердилась», — передает Shot. Скорее всего, неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа. Выступление прошло накануне в Москве. Гуф — один из популярных российских рэперов. Он также сооснователь и участник группы CENTR. Недавно он мог столкнуться с уголовным преследованием за то, что выложил в Интернет видео с молитвой под трек про наркотики. Позже он извинился.