Shot: Гуфа хотели обвинить в убийстве бывшей жены и дочки

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа Фото:

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что рэпер Гуф (настоящие имя — Алексей Долматов) якобы зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Звонивший сообщил, что якобы его друг Долматов жестоко расправился с Юлией Королевой и годовалой Тиной в загородном доме и выложил видео убийства в Интернет. На место выехали экстренные службы, но информация не подтвердилась», — передает Shot.

Скорее всего, неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа. Выступление прошло накануне в Москве.

Гуф — один из популярных российских рэперов. Он также сооснователь и участник группы CENTR. Недавно он мог столкнуться с уголовным преследованием за то, что выложил в Интернет видео с молитвой под трек про наркотики. Позже он извинился.

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Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что рэпер Гуф (настоящие имя — Алексей Долматов) якобы зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Звонивший сообщил, что якобы его друг Долматов жестоко расправился с Юлией Королевой и годовалой Тиной в загородном доме и выложил видео убийства в Интернет. На место выехали экстренные службы, но информация не подтвердилась», — передает Shot. Скорее всего, неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа. Выступление прошло накануне в Москве. Гуф — один из популярных российских рэперов. Он также сооснователь и участник группы CENTR. Недавно он мог столкнуться с уголовным преследованием за то, что выложил в Интернет видео с молитвой под трек про наркотики. Позже он извинился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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