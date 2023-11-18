Гуф извинился перед верующими за съемку молитвы под трек про наркотики

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Рэпер Гуф выложил видео с молитвой в сеть по неосторожности, пишет Mash Фото:

Рэпер Гуф, который столкнулся с возможностью уголовного преследования и отменой своего концерта в Москве, принес извинения за видео с молитвой на фоне трека с пропагандой наркотиков. В видео, которое он опубликовал, священнослужители молились под трек «Тем, кто с нами».

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — передает извинения Гуфа telegram-канал Mash. Он заявил, что не умеет монтировать видео и нашел его в Интернете, но по неосторожности опубликовал его, не предвидя негативную реакцию общества.

Следственный комитет проведет расследование по данному инциденту, чтобы решить, насколько действия Гуфа квалифицируются как оскорбление чувств верующих. Кроме того, его московский концерт, запланированный на 14 декабря, может быть отменен, а сам трек «Тем, кто с нами» может быть запрещен из-за подозрения в пропаганде наркотиков и оправдании преступного поведения, передали в telegram-канале.

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Рэпер Гуф, который столкнулся с возможностью уголовного преследования и отменой своего концерта в Москве, принес извинения за видео с молитвой на фоне трека с пропагандой наркотиков. В видео, которое он опубликовал, священнослужители молились под трек «Тем, кто с нами». «Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — передает извинения Гуфа telegram-канал Mash. Он заявил, что не умеет монтировать видео и нашел его в Интернете, но по неосторожности опубликовал его, не предвидя негативную реакцию общества. Следственный комитет проведет расследование по данному инциденту, чтобы решить, насколько действия Гуфа квалифицируются как оскорбление чувств верующих. Кроме того, его московский концерт, запланированный на 14 декабря, может быть отменен, а сам трек «Тем, кто с нами» может быть запрещен из-за подозрения в пропаганде наркотиков и оправдании преступного поведения, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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