Кабмин утвердил правила по операциям при аномалиях формирования пола у детей

16 декабря 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Если при анализе комиссия сделает вывод об отсутствии медицинских показаний, то решение не выдадут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России утвердило правила выдачи решений врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Теперь, для вмешательства необходимо решение комиссии. Надлежащее постановление опубликовано на портале правовой информации. «[Утвердить] правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний связанных с нарушением формирования половых органов у детей», — говорится в постановлении. Также правила коснутся медицинских заключений о соответствии половых признаков пола ребенка. Теперь комиссия выдает решение о показаниях для вмешательства на основании осмотра несовершеннолетнего и анализа документов. Если при таком анализе комиссия сделает вывод об отсутствии медицинских показаний, то решение для медицинского вмешательства не выдается.

Правительство России утвердило правила выдачи решений врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Теперь, для вмешательства необходимо решение комиссии. Надлежащее постановление опубликовано на портале правовой информации. «[Утвердить] правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний связанных с нарушением формирования половых органов у детей», — говорится в постановлении. Также правила коснутся медицинских заключений о соответствии половых признаков пола ребенка. Теперь комиссия выдает решение о показаниях для вмешательства на основании осмотра несовершеннолетнего и анализа документов. Если при таком анализе комиссия сделает вывод об отсутствии медицинских показаний, то решение для медицинского вмешательства не выдается.