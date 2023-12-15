Кабмин утвердил правила по операциям при аномалиях формирования пола у детей

Правительство России утвердило правила выдачи решений врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Теперь, для вмешательства необходимо решение комиссии. Надлежащее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«[Утвердить] правила выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний связанных с нарушением формирования половых органов у детей», — говорится в постановлении. Также правила коснутся медицинских заключений о соответствии половых признаков пола ребенка.
Теперь комиссия выдает решение о показаниях для вмешательства на основании осмотра несовершеннолетнего и анализа документов. Если при таком анализе комиссия сделает вывод об отсутствии медицинских показаний, то решение для медицинского вмешательства не выдается.
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