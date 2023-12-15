В Перми дали официальный старт новогодним праздникам. Фото

На эспланаде в Перми зажглись огни на новогодней елке

16 декабря 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

В Перми готовятся отмечать главный праздник зимы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми на площади перед зданием законодательного собрания края зажглись огни главной городской елки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Перми зажглись огни на главной новогодней елке на эспланаде. Это дало начало празднованию Нового года в краевой столице», — написано на сайте мэрии. В рамках праздника, приуроченного к этому событию, у горожан была возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» рассказывали URA.RU, что акция является бесплатной. Огни на главной пермской елке зажглись 15 декабря Фото: сайт мэрии Перми

В Перми на площади перед зданием законодательного собрания края зажглись огни главной городской елки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Перми зажглись огни на главной новогодней елке на эспланаде. Это дало начало празднованию Нового года в краевой столице», — написано на сайте мэрии. В рамках праздника, приуроченного к этому событию, у горожан была возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» рассказывали URA.RU, что акция является бесплатной.