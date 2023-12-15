В Перми готовятся отмечать главный праздник зимы
В Перми на площади перед зданием законодательного собрания края зажглись огни главной городской елки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«В Перми зажглись огни на главной новогодней елке на эспланаде. Это дало начало празднованию Нового года в краевой столице», — написано на
В рамках праздника, приуроченного к этому событию, у горожан была возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» рассказывали URA.RU, что акция является бесплатной.
Огни на главной пермской елке зажглись 15 декабря
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