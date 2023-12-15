15 декабря 2023

В Перми дали официальный старт новогодним праздникам. Фото

На эспланаде в Перми зажглись огни на новогодней елке
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Тюмень, новогодняя елка, звезда, елка новогодняя, новогодняя звезда
В Перми готовятся отмечать главный праздник зимы Фото:

В Перми на площади перед зданием законодательного собрания края зажглись огни главной городской елки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В Перми зажглись огни на главной новогодней елке на эспланаде. Это дало начало празднованию Нового года в краевой столице», — написано на сайте мэрии.

В рамках праздника, приуроченного к этому событию, у горожан была возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» рассказывали URA.RU, что акция является бесплатной.

Огни на главной пермской елке зажглись 15 декабря
Огни на главной пермской елке зажглись 15 декабря
Фото:

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В Перми на площади перед зданием законодательного собрания края зажглись огни главной городской елки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Перми зажглись огни на главной новогодней елке на эспланаде. Это дало начало празднованию Нового года в краевой столице», — написано на сайте мэрии. В рамках праздника, приуроченного к этому событию, у горожан была возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» рассказывали URA.RU, что акция является бесплатной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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