СКР возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, патриарх кирилл
Дело возбуждено на должностных лиц ведомств Украины Фото:

Следственный комитет России возбудил дело на должностных лиц украинских ведомств. Это связано с тем, что в Киеве незаконно объявили в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего патриарха Московского и Всея Руси [Кирилла]», — говорится на канале.

Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Карточка с делом появилась в базе данных ведомства. По информации из нее, патриарх «скрывается от досудебного расследования». Позже в РПЦ отреагировали на данное заявление. Объявление в розыск является нелепым и предсказуемым. По словам председателя Синодального отдела Владимира Легойда, запугивание верующих беззаконие — это обычная деятельность властей Киева.

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Следственный комитет России возбудил дело на должностных лиц украинских ведомств. Это связано с тем, что в Киеве незаконно объявили в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего патриарха Московского и Всея Руси [Кирилла]», — говорится на канале. Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Карточка с делом появилась в базе данных ведомства. По информации из нее, патриарх «скрывается от досудебного расследования». Позже в РПЦ отреагировали на данное заявление. Объявление в розыск является нелепым и предсказуемым. По словам председателя Синодального отдела Владимира Легойда, запугивание верующих беззаконие — это обычная деятельность властей Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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