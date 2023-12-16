СКР возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла

16 декабря 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Дело возбуждено на должностных лиц ведомств Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет России возбудил дело на должностных лиц украинских ведомств. Это связано с тем, что в Киеве незаконно объявили в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего патриарха Московского и Всея Руси [Кирилла]», — говорится на канале . Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Карточка с делом появилась в базе данных ведомства. По информации из нее, патриарх «скрывается от досудебного расследования». Позже в РПЦ отреагировали на данное заявление. Объявление в розыск является нелепым и предсказуемым. По словам председателя Синодального отдела Владимира Легойда, запугивание верующих беззаконие — это обычная деятельность властей Киева.

Следственный комитет России возбудил дело на должностных лиц украинских ведомств. Это связано с тем, что в Киеве незаконно объявили в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего патриарха Московского и Всея Руси [Кирилла]», — говорится на канале. Ранее МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Карточка с делом появилась в базе данных ведомства. По информации из нее, патриарх «скрывается от досудебного расследования». Позже в РПЦ отреагировали на данное заявление. Объявление в розыск является нелепым и предсказуемым. По словам председателя Синодального отдела Владимира Легойда, запугивание верующих беззаконие — это обычная деятельность властей Киева.