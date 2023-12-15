15 декабря 2023

В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, крест, патриарх кирилл, служба, благословение, христианство, православие, благословление
Председатель Синодального отдела высказался об объявлении патриарха Кирилла в розыск Фото:

Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Кирилла в розыск. Председатель Синодального отдела Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым это событие.

«Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. <…> Большинство из людей, которые это предприняли, учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру», — написал Легойда в своем telegram-канале.

Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, добавил Легойда. От их рук пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, подытожил он.

Патриарх Кирилл объявлен «скрывающимся от досудебного расследования». Он числится в розыске.

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Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Кирилла в розыск. Председатель Синодального отдела Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым это событие. «Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. <…> Большинство из людей, которые это предприняли, учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру», — написал Легойда в своем telegram-канале. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, добавил Легойда. От их рук пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, подытожил он. Патриарх Кирилл объявлен «скрывающимся от досудебного расследования». Он числится в розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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