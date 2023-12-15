В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла

16 декабря 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Председатель Синодального отдела высказался об объявлении патриарха Кирилла в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Кирилла в розыск. Председатель Синодального отдела Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым это событие. «Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. <…> Большинство из людей, которые это предприняли, учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру», — написал Легойда в своем telegram-канале. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, добавил Легойда. От их рук пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, подытожил он. Патриарх Кирилл объявлен «скрывающимся от досудебного расследования». Он числится в розыске.

Министерство внутренних дел Украины объявило патриарха Кирилла в розыск. Председатель Синодального отдела Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым это событие. «Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. <…> Большинство из людей, которые это предприняли, учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру», — написал Легойда в своем telegram-канале. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности киевских властей, добавил Легойда. От их рук пострадали многие невинные чада Церкви на Украине, что признано международными организациями и оппозиционными деятелями в США, подытожил он. Патриарх Кирилл объявлен «скрывающимся от досудебного расследования». Он числится в розыске.