МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск

МВД Украины разыскивают Кирилла
МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства.
«[Патриарх] Кирилл скрывается от досудебного расследования», — гласит текст карточки. Она опубликована на сайте МВД Украины.
Ранее СБУ обвинила предстоятеля РПЦ по нескольким статьям УК Украины. Все они касаются спецоперации и отношения патриарха к ней.
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