МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
МВД Украины разыскивают Кирилла Фото:

МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства.

«[Патриарх] Кирилл скрывается от досудебного расследования», — гласит текст карточки. Она опубликована на сайте МВД Украины.

Ранее СБУ обвинила предстоятеля РПЦ по нескольким статьям УК Украины. Все они касаются спецоперации и отношения патриарха к ней.

МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства. «[Патриарх] Кирилл скрывается от досудебного расследования», — гласит текст карточки. Она опубликована на сайте МВД Украины. Ранее СБУ обвинила предстоятеля РПЦ по нескольким статьям УК Украины. Все они касаются спецоперации и отношения патриарха к ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...