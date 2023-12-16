«Эвотор»: в Пермском крае «новогодняя корзина» стоит 4,5 тысячи рублей

Аналитик посчитали стоимость продуктов для приготовления популярных блюд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Пермского края придется потратить чуть более 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Такую статистику приводит портал «Эватор».

«Аналитики подсчитали среднюю стоимость продуктов для приготовления блюд к новогодним праздникам. В Пермском крае эта сумма составляет 4 522 рубля (+16% к прошлому году)», — написано на сайте.

По данным Пермьстата, которые были озвучены в конце 2022 года, примерная стоимость «новогодней корзины» — 6962 рубля. Этого должно было хватить на праздничный стол для семьи из пяти человек. В этом году более трети мужского населения Перми заявили о желании насладиться главным праздником зимы в одиночестве.