16 декабря 2023

Аналитики раскрыли стоимость новогоднего стола пермяков. Скрин

«Эвотор»: в Пермском крае «новогодняя корзина» стоит 4,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшения. Екатеринбург, сервировка, новогодний стол, украшение новогоднего стола, европейское рождество
Аналитик посчитали стоимость продуктов для приготовления популярных блюд Фото:

Жителям Пермского края придется потратить чуть более 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Такую статистику приводит портал «Эватор».

«Аналитики подсчитали среднюю стоимость продуктов для приготовления блюд к новогодним праздникам. В Пермском крае эта сумма составляет 4 522 рубля (+16% к прошлому году)», — написано на сайте.

По данным Пермьстата, которые были озвучены в конце 2022 года, примерная стоимость «новогодней корзины» — 6962 рубля. Этого должно было хватить на праздничный стол для семьи из пяти человек. В этом году более трети мужского населения Перми заявили о желании насладиться главным праздником зимы в одиночестве.

Аналитики раскрыли, какие продукты входят в «новогоднюю корзину»
Аналитики раскрыли, какие продукты входят в «новогоднюю корзину»

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Жителям Пермского края придется потратить чуть более 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Такую статистику приводит портал «Эватор». «Аналитики подсчитали среднюю стоимость продуктов для приготовления блюд к новогодним праздникам. В Пермском крае эта сумма составляет 4 522 рубля (+16% к прошлому году)», — написано на сайте. По данным Пермьстата, которые были озвучены в конце 2022 года, примерная стоимость «новогодней корзины» — 6962 рубля. Этого должно было хватить на праздничный стол для семьи из пяти человек. В этом году более трети мужского населения Перми заявили о желании насладиться главным праздником зимы в одиночестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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