Жителям Пермского края придется потратить чуть более 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть стол к Новому году. Такую статистику приводит портал «Эватор».
«Аналитики подсчитали среднюю стоимость продуктов для приготовления блюд к новогодним праздникам. В Пермском крае эта сумма составляет 4 522 рубля (+16% к прошлому году)», —
По данным Пермьстата, которые были озвучены в конце 2022 года, примерная стоимость «новогодней корзины» — 6962 рубля. Этого должно было хватить на праздничный стол для семьи из пяти человек. В этом году более трети мужского населения Перми заявили о желании насладиться главным праздником зимы в одиночестве.
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