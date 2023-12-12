12 декабря 2023

Мужчины из Перми планируют встречать Новый год в одиночестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, новый год, праздничный стол
Мужчины не хотят встречать Новый год в кругу друзей Фото:

Пермские мужчины хотят отмечать Новый год без друзей и родных. Более трети мужского населения города планируют насладиться одиночеством в праздники. Об этом рассказали аналитики онлайн-площадки для знакомств «Мамба».

«Более трети мужчин будут отмечать этот Новый год в одиночестве. Пятая часть встретит праздник с друзьями. Только 7% проведут эту ночь на свидании», — сказано в исследовании.

Среди женского населения только четверть будут одни в Новый год. Большинство отметит праздник в кругу друзей и близких. Аналитики также отмечают, что большинству опрошенных грустно встречать Новый год в одиночку. Чтобы поднять себе настроение, горожане смотрят фильмы и сериалы или стараются проводить больше времени в кругу друзей. Большинство пермяков верят в новогоднее чудо и что смогут в праздники найти себе вторую половинку.

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Пермские мужчины хотят отмечать Новый год без друзей и родных. Более трети мужского населения города планируют насладиться одиночеством в праздники. Об этом рассказали аналитики онлайн-площадки для знакомств «Мамба». «Более трети мужчин будут отмечать этот Новый год в одиночестве. Пятая часть встретит праздник с друзьями. Только 7% проведут эту ночь на свидании», — сказано в исследовании. Среди женского населения только четверть будут одни в Новый год. Большинство отметит праздник в кругу друзей и близких. Аналитики также отмечают, что большинству опрошенных грустно встречать Новый год в одиночку. Чтобы поднять себе настроение, горожане смотрят фильмы и сериалы или стараются проводить больше времени в кругу друзей. Большинство пермяков верят в новогоднее чудо и что смогут в праздники найти себе вторую половинку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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