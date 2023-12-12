Мужчины из Перми планируют встречать Новый год в одиночестве

Пермские мужчины хотят отмечать Новый год без друзей и родных. Более трети мужского населения города планируют насладиться одиночеством в праздники. Об этом рассказали аналитики онлайн-площадки для знакомств «Мамба».
«Более трети мужчин будут отмечать этот Новый год в одиночестве. Пятая часть встретит праздник с друзьями. Только 7% проведут эту ночь на свидании», — сказано в исследовании.
Среди женского населения только четверть будут одни в Новый год. Большинство отметит праздник в кругу друзей и близких. Аналитики также отмечают, что большинству опрошенных грустно встречать Новый год в одиночку. Чтобы поднять себе настроение, горожане смотрят фильмы и сериалы или стараются проводить больше времени в кругу друзей. Большинство пермяков верят в новогоднее чудо и что смогут в праздники найти себе вторую половинку.
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