17 декабря 2023

«Газпром» продает производственную базу «дочки» в ХМАО за 40 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
В Югорске продается база «Газпрома» с офисом, гаражами и хозпостройками Фото:

«Газпром» продает производственный комплекс дочернего общества в Югорске (ХМАО) за 40 миллионов рублей. Организатор торгов по продаже имущества сообщил агентству, что база расположена на участке в 1,2 тысячи квадратных метров.

«В Югорске продается база АО „Оргэнергогаз“: административное здание, гаражи, две хозяйственные постройки на территории в 1200 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 40 129 302,35 рублей», — сообщил представитель ЭТП.

База огорожена капитальным забором. Заявки на аукцион принимаются до 23 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что дочерне общество «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте (ХМАО). Стоимость недвижимости снизилась на два млн и составила порядка 28 миллионов рублей.

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«Газпром» продает производственный комплекс дочернего общества в Югорске (ХМАО) за 40 миллионов рублей. Организатор торгов по продаже имущества сообщил агентству, что база расположена на участке в 1,2 тысячи квадратных метров. «В Югорске продается база АО „Оргэнергогаз“: административное здание, гаражи, две хозяйственные постройки на территории в 1200 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 40 129 302,35 рублей», — сообщил представитель ЭТП. База огорожена капитальным забором. Заявки на аукцион принимаются до 23 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что дочерне общество «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте (ХМАО). Стоимость недвижимости снизилась на два млн и составила порядка 28 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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