«Газпром» продает производственную базу «дочки» в ХМАО за 40 миллионов рублей

18 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Югорске продается база «Газпрома» с офисом, гаражами и хозпостройками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Газпром» продает производственный комплекс дочернего общества в Югорске (ХМАО) за 40 миллионов рублей. Организатор торгов по продаже имущества сообщил агентству, что база расположена на участке в 1,2 тысячи квадратных метров. «В Югорске продается база АО „Оргэнергогаз“: административное здание, гаражи, две хозяйственные постройки на территории в 1200 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 40 129 302,35 рублей», — сообщил представитель ЭТП. База огорожена капитальным забором. Заявки на аукцион принимаются до 23 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что дочерне общество «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте (ХМАО). Стоимость недвижимости снизилась на два млн и составила порядка 28 миллионов рублей.

«Газпром» продает производственный комплекс дочернего общества в Югорске (ХМАО) за 40 миллионов рублей. Организатор торгов по продаже имущества сообщил агентству, что база расположена на участке в 1,2 тысячи квадратных метров. «В Югорске продается база АО „Оргэнергогаз“: административное здание, гаражи, две хозяйственные постройки на территории в 1200 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 40 129 302,35 рублей», — сообщил представитель ЭТП. База огорожена капитальным забором. Заявки на аукцион принимаются до 23 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что дочерне общество «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте (ХМАО). Стоимость недвижимости снизилась на два млн и составила порядка 28 миллионов рублей.