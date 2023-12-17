«Газпром» продает производственную базу «дочки» в ХМАО за 40 миллионов рублей

«Газпром» продает производственный комплекс дочернего общества в Югорске (ХМАО) за 40 миллионов рублей. Организатор торгов по продаже имущества сообщил агентству, что база расположена на участке в 1,2 тысячи квадратных метров.
«В Югорске продается база АО „Оргэнергогаз“: административное здание, гаражи, две хозяйственные постройки на территории в 1200 квадратных метров. Начальная цена на аукционе — 40 129 302,35 рублей», — сообщил представитель ЭТП.
База огорожена капитальным забором. Заявки на аукцион принимаются до 23 декабря 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что дочерне общество «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте (ХМАО). Стоимость недвижимости снизилась на два млн и составила порядка 28 миллионов рублей.
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