Работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Сотрудники предприятия пожаловались агентству, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.
«Пообещали проиндексировать зарплату на 7%, но это ниже инфляции в стране. Цены выросли гораздо больше, поэтому даже с повышенной зарплатой сложно будет поддерживать прежний уровень жизни», — утверждает сотрудник нефтяного предприятия.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «Индексация зарплаты работников равна уровню инфляции в стране: по оценке Росстата РФ инфляция в 2023 году составляет 7%. Решение об индексации подписали с 1 декабря 2023 года, поэтому повышенную зарплату сотрудники получат в январе, оценят ее размер, после этого предприятие будет рассматривать замечания и предложения коллектива», — ответили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Решение о повышении оплаты труда подписали генеральный директор компании Владимир Богданов и председатель профсоюза Михаил Чабарай.
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