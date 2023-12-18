Работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты

18 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Работники «Сургутнефтегаза» считают повышение зарплаты недостаточным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Сотрудники предприятия пожаловались агентству, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен. «Пообещали проиндексировать зарплату на 7%, но это ниже инфляции в стране. Цены выросли гораздо больше, поэтому даже с повышенной зарплатой сложно будет поддерживать прежний уровень жизни», — утверждает сотрудник нефтяного предприятия. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «Индексация зарплаты работников равна уровню инфляции в стране: по оценке Росстата РФ инфляция в 2023 году составляет 7%. Решение об индексации подписали с 1 декабря 2023 года, поэтому повышенную зарплату сотрудники получат в январе, оценят ее размер, после этого предприятие будет рассматривать замечания и предложения коллектива», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Решение о повышении оплаты труда подписали генеральный директор компании Владимир Богданов и председатель профсоюза Михаил Чабарай.

Работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Сотрудники предприятия пожаловались агентству, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен. «Пообещали проиндексировать зарплату на 7%, но это ниже инфляции в стране. Цены выросли гораздо больше, поэтому даже с повышенной зарплатой сложно будет поддерживать прежний уровень жизни», — утверждает сотрудник нефтяного предприятия. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «Индексация зарплаты работников равна уровню инфляции в стране: по оценке Росстата РФ инфляция в 2023 году составляет 7%. Решение об индексации подписали с 1 декабря 2023 года, поэтому повышенную зарплату сотрудники получат в январе, оценят ее размер, после этого предприятие будет рассматривать замечания и предложения коллектива», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что работникам «Сургутнефтегаза» проиндексировали зарплату. Решение о повышении оплаты труда подписали генеральный директор компании Владимир Богданов и председатель профсоюза Михаил Чабарай.