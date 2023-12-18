18 декабря 2023

Челябинские силовики выдворили из страны 158 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты УФМС Советская 128 Курган, мигранты, уфмс, гастарбайтеры
С начала года выдворено 158 мигрантов Фото:

Полицейские Челябинской области в 2023 году выдворили из России 158 мигрантов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередное предписание выдали нарушителю, указавшему в разрешительной документации фиктивное место пребывания.

«В 2023 году ГУ МВД России по Челябинской области аннулировало 158 разрешительных документа, дающих право иностранных гражданам законно пребывать в РФ. В очередной раз сотрудники аннулировали документы иностранцу-нарушителю из Средней Азии», — отметили в полиции.

Санкции пришлось применить после того, как выяснилось, что на миграционный учет мужчина встал по адресу, где не проживал. На основании данных были оформлены разрешительные бумаги. Фиктивно поставить мигранта на учет помогла принимающая сторона. В отношении нее теперь возбуждено уголовное дело.

После получения предписаний мужчине придется покинуть страну в 15-дневный срок. Если обязанность не будет исполнена, будет принято решение о депортации.

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Полицейские Челябинской области в 2023 году выдворили из России 158 мигрантов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, очередное предписание выдали нарушителю, указавшему в разрешительной документации фиктивное место пребывания. «В 2023 году ГУ МВД России по Челябинской области аннулировало 158 разрешительных документа, дающих право иностранных гражданам законно пребывать в РФ. В очередной раз сотрудники аннулировали документы иностранцу-нарушителю из Средней Азии», — отметили в полиции. Санкции пришлось применить после того, как выяснилось, что на миграционный учет мужчина встал по адресу, где не проживал. На основании данных были оформлены разрешительные бумаги. Фиктивно поставить мигранта на учет помогла принимающая сторона. В отношении нее теперь возбуждено уголовное дело. После получения предписаний мужчине придется покинуть страну в 15-дневный срок. Если обязанность не будет исполнена, будет принято решение о депортации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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