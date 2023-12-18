Мэрия Сургута планирует пересмотреть количество бомбоубежищ в городе

19 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

В городе может сократиться количество бомбоубежищ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) планирует пересмотреть количество бомбоубежищ в городе и актуализировать интерактивную карту. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Мэрия Сургута начала актуализацию бомбоубежищ на интерактивной карте города. Часть укрытий может исчезнуть после этого. По нормативам в городе больше укрытий, чем проживающих. После актуализации их количество приведут в норму», — сообщил собеседник агентства. В администрации подтвердили информацию об актуализации данных на интерактивной карте. При этом в мэрии отметили, что об уменьшении или увеличении числа бомбоубежищ говорить преждевременно. Точные данные будут опубликованы после завершения работ по их актуализации. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска опубликовали карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делам ГО и ЧС города.

Мэрия Сургута (ХМАО) планирует пересмотреть количество бомбоубежищ в городе и актуализировать интерактивную карту. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. «Мэрия Сургута начала актуализацию бомбоубежищ на интерактивной карте города. Часть укрытий может исчезнуть после этого. По нормативам в городе больше укрытий, чем проживающих. После актуализации их количество приведут в норму», — сообщил собеседник агентства. В администрации подтвердили информацию об актуализации данных на интерактивной карте. При этом в мэрии отметили, что об уменьшении или увеличении числа бомбоубежищ говорить преждевременно. Точные данные будут опубликованы после завершения работ по их актуализации. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска опубликовали карту бомбоубежищ. Карта размещена на сайте управления по делам ГО и ЧС города.