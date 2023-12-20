В ХМАО продают базу дорожной фирмы опального олигарха с АЗС за 87 миллионов рублей

Дорожное предприятие опального олигарха из ХМАО продает базу из-за банкротства

Производственный комплекс в Сургуте за 87 млн рублей включает несколько зданий, гаражи и АЗС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте за 87 миллионов рублей продается производственная база с заправкой — имущество Дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП), которое принадлежало олигарху Андрею Копайгоре. Организатор торгов сообщил агентству, что комплекс выставлен на аукцион из-за банкротства фирмы.

«На торги выставлен имущественный комплекс в Сургуте, принадлежащий банкротному ООО „Дорожно-эксплуатационное предприятие“. На базе находятся производственные здания, несколько складов, гаражи, административные помещения, топливо-заправочная колонка, теплые и открытые стоянки. Начальная цена за все имущество — 87 009 090 рублей», — сообщил представитель ЭТП.

Также в состав лота входит мебель и оргтехника, находящаяся в административных зданиях, материалы для ремонта дорог, объекты благоустройства и освещения. Часть имущества находится в залоге у банка «Траст». Заявки на аукцион принимают до 10 января 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продали торговый центр «Агора», который ранее принадлежал олигарху Андрею Копайгоре. Покупатель отдал за него 750 миллионов рублей.