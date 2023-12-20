Цены на яйца в России за неделю снова выросли на 4,6%

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Заседание правительства СО в санатории "Обуховский". Камышлов, птицефабрика, яйцо куриное, пищевая промышленность, еда, питание
В некоторых регионах РФ куриное яйцо за неделю подорожало на 14,4% Фото:

За последнюю неделю цены на куриные яйца в России выросли на 4,6%. Об этом сообщает Росстат.

«За период с 12 по 18 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%», — говорится в докладе федеральной службы. Там добавили, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%.

В то же время, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены остались без изменений. Однако, в Тульской области и Чукотском автономном округе цены на куриные яйца снизились на 3,5% и 0,2% соответственно, заключили в докладе.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что через две-три недели в Россию будут поставлены куриные яйца из Турции без импортной пошлины. Это даст возможность скорректировать цены на этот продукт на отечественном рынке. Прокуроры российских субъектов получили задание совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами проверить деятельность производителей и продавцов куриных яиц после резкого повышения цен на данный товар, передает РАПСИ.

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За последнюю неделю цены на куриные яйца в России выросли на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. «За период с 12 по 18 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%», — говорится в докладе федеральной службы. Там добавили, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%. В то же время, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены остались без изменений. Однако, в Тульской области и Чукотском автономном округе цены на куриные яйца снизились на 3,5% и 0,2% соответственно, заключили в докладе. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что через две-три недели в Россию будут поставлены куриные яйца из Турции без импортной пошлины. Это даст возможность скорректировать цены на этот продукт на отечественном рынке. Прокуроры российских субъектов получили задание совместно с антимонопольными и другими уполномоченными органами проверить деятельность производителей и продавцов куриных яиц после резкого повышения цен на данный товар, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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