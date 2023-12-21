Матвиенко на сленге дала прогноз по Украине и США

Матвиенко: Запад бросит Украину

21 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко сообщила, что Запад совершил большую ошибку Фото: Владимир Андреев © URA.RU США бросят Украину. Таким мнением поделилась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. По ее словам, фирменный стиль Штатов — «кидать» другие страны ради своих интересов. «Ну, коллеги, Запад, извините за сленг, он, конечно, кинет Украину. Это очевидно, это можно было понятно сразу. Ее используют в той мере, в которой им [Штатам] это нужно, а потом бросят, как бросили Ирак, как они удрали bp Афганистана», — заявила Матвиенко на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Спикер Совфеда назвала это фирменным стилем западных стран. Матвиенко сообщила, что Запад совершил большую ошибку, недооценив потенциал РФ. По ее словам, западные страны рассчитывали на блицкриг. Она подчеркнула, что сейчас против РФ введено 18 тысяч санкций. Ранее президент России Владимир Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ. Он отметил, что РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, передает «Национальная служба новостей».

США бросят Украину. Таким мнением поделилась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. По ее словам, фирменный стиль Штатов — «кидать» другие страны ради своих интересов. «Ну, коллеги, Запад, извините за сленг, он, конечно, кинет Украину. Это очевидно, это можно было понятно сразу. Ее используют в той мере, в которой им [Штатам] это нужно, а потом бросят, как бросили Ирак, как они удрали bp Афганистана», — заявила Матвиенко на пресс-конференции. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Спикер Совфеда назвала это фирменным стилем западных стран. Матвиенко сообщила, что Запад совершил большую ошибку, недооценив потенциал РФ. По ее словам, западные страны рассчитывали на блицкриг. Она подчеркнула, что сейчас против РФ введено 18 тысяч санкций. Ранее президент России Владимир Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ. Он отметил, что РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, передает «Национальная служба новостей».