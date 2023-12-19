19 декабря 2023

Путин: Киев встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин назвал террористические методы Киева Фото:

Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению лидера РФ, в число методов Киева вошли диверсии против гражданских сооружений, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирного населения.

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Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению лидера РФ, в число методов Киева вошли диверсии против гражданских сооружений, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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