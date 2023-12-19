Путин: Киев встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб

20 декабря 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал террористические методы Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению лидера РФ, в число методов Киева вошли диверсии против гражданских сооружений, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирного населения.

Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По мнению лидера РФ, в число методов Киева вошли диверсии против гражданских сооружений, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирного населения.