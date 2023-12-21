Сотрудники «Сургутнефтегаза» собираются массово выходить из профсоюза

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ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяник, автобус
Сотрудники «Сургутнефтегаза» разочаровались в работе профсоюза Фото:

Сотрудники торгово-производственного управления (ТПУ) «Сургутнефтегаза» собираются всем коллективом выйти из профсоюза. Работник подразделения нефтяного предприятия рассказал URA.RU, что не получает преимуществ от членства в ППО (первичная профсоюзная организация).

«Всем коллективом собираемся выйти из профсоюза, потому что из зарплаты ежемесячно вычитают взносы, а мы от этого ничего не получаем. До нас не доходят билеты на концерты и праздники, на корпоративы, которые устраивает профсоюз, ходят только избранные, в этом году даже пригласительный на утренник детям не дали», — пожаловались работники «Сургутнефтегаза».

В «Сургутнефтегазе» агентству ответили, что жалоб от сотрудников не было. «Официальных жалоб в службу доверия компании от работников не поступало. В службу может обратиться каждый представитель коллектива или профсоюзного комитета и изложить проблему», — ответил официальный представитель «Сургутнефтегаза». В профсоюз компании отправлен запрос, в настоящее время ответ на него не пришел.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Нефтяники считают, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.

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Сотрудники торгово-производственного управления (ТПУ) «Сургутнефтегаза» собираются всем коллективом выйти из профсоюза. Работник подразделения нефтяного предприятия рассказал URA.RU, что не получает преимуществ от членства в ППО (первичная профсоюзная организация). «Всем коллективом собираемся выйти из профсоюза, потому что из зарплаты ежемесячно вычитают взносы, а мы от этого ничего не получаем. До нас не доходят билеты на концерты и праздники, на корпоративы, которые устраивает профсоюз, ходят только избранные, в этом году даже пригласительный на утренник детям не дали», — пожаловались работники «Сургутнефтегаза». В «Сургутнефтегазе» агентству ответили, что жалоб от сотрудников не было. «Официальных жалоб в службу доверия компании от работников не поступало. В службу может обратиться каждый представитель коллектива или профсоюзного комитета и изложить проблему», — ответил официальный представитель «Сургутнефтегаза». В профсоюз компании отправлен запрос, в настоящее время ответ на него не пришел. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Нефтяники считают, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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