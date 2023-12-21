Сотрудники «Сургутнефтегаза» собираются массово выходить из профсоюза

21 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Сургутнефтегаза» разочаровались в работе профсоюза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники торгово-производственного управления (ТПУ) «Сургутнефтегаза» собираются всем коллективом выйти из профсоюза. Работник подразделения нефтяного предприятия рассказал URA.RU, что не получает преимуществ от членства в ППО (первичная профсоюзная организация). «Всем коллективом собираемся выйти из профсоюза, потому что из зарплаты ежемесячно вычитают взносы, а мы от этого ничего не получаем. До нас не доходят билеты на концерты и праздники, на корпоративы, которые устраивает профсоюз, ходят только избранные, в этом году даже пригласительный на утренник детям не дали», — пожаловались работники «Сургутнефтегаза». В «Сургутнефтегазе» агентству ответили, что жалоб от сотрудников не было. «Официальных жалоб в службу доверия компании от работников не поступало. В службу может обратиться каждый представитель коллектива или профсоюзного комитета и изложить проблему», — ответил официальный представитель «Сургутнефтегаза». В профсоюз компании отправлен запрос, в настоящее время ответ на него не пришел. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Нефтяники считают, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.

Сотрудники торгово-производственного управления (ТПУ) «Сургутнефтегаза» собираются всем коллективом выйти из профсоюза. Работник подразделения нефтяного предприятия рассказал URA.RU, что не получает преимуществ от членства в ППО (первичная профсоюзная организация). «Всем коллективом собираемся выйти из профсоюза, потому что из зарплаты ежемесячно вычитают взносы, а мы от этого ничего не получаем. До нас не доходят билеты на концерты и праздники, на корпоративы, которые устраивает профсоюз, ходят только избранные, в этом году даже пригласительный на утренник детям не дали», — пожаловались работники «Сургутнефтегаза». В «Сургутнефтегазе» агентству ответили, что жалоб от сотрудников не было. «Официальных жалоб в службу доверия компании от работников не поступало. В службу может обратиться каждый представитель коллектива или профсоюзного комитета и изложить проблему», — ответил официальный представитель «Сургутнефтегаза». В профсоюз компании отправлен запрос, в настоящее время ответ на него не пришел. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» недовольны размером индексации зарплаты. Нефтяники считают, что повышения на 7% недостаточно, чтобы компенсировать рост цен.