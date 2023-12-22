В ХМАО открылся предвыборный штаб поддержки Путина

Региональный штаб по сбору подписей открылся в Ханты-Мансийске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Ханты-Мансийске открылся избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина, действующего главы государства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Региональный штаб расположен в окружной столице на Энгельса, 45. Площадка объединяет представителей народного фронта, единороссов, добровольцев, общественников и „Народный фронт“. Он объединит людей разных профессий и возрастов», — сообщили в ЕР.

Сопредседатель штаба ректор ЮГУ Роман Кучин уточнил, что московский штаб президента уже открыт, поэтому югорский также было решено запустить без промедления. Волонтеры будут вести сбор подписей в поддержку кандидата. Он стартует 23 декабря. Кроме ректора ЮГУ, сопредседателями штаба стали генеральный директор АНО «Мультимедийный исторический парк „Моя история“» и руководитель регионального отделения Общества «Знание» Виталий Малыхин, а также глава регионального молодежного центра Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Анна Колычева.

В ЕР отметили, что Путину необходимо собрать как минимум 300 тысяч подписей, поскольку он идет на выборы не как кандидат от партии, а как самовыдвиженец. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в составе 700 человек.

Кроме окружной столицы, работа по сбору подписей будет вестись и в других муниципалитетах. В торговых центрах Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыми и Югорска будут установлены специализированные пикетные стойки. Там югорчане смогут поставить подписи в поддержку Путина. Работа по их сбору продлится до конца января.

Ранее URA.RU сообщало об открытии штаба Путина в Тюмени. На Урале уже анонсировали старт кампании по сбору подписей в поддержку действующего главы государства Екатеринбург, Челябинск и Пермь.