В Пермском крае открылась новая горноспасательная станция

Спасатели будут обслуживать горнодобывающие предприятия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Березниках Пермского края открыли горноспасательную станцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Горноспасательная станция располагается в Березниках. Подразделение будет обслуживать горнодобывающие предприятия региона. Также в расписание выезда пожарно-спасательного гарнизона включено тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ», — сообщили в ведомстве.

Взвод укомплектован оперативным транспортом для перевозки личного состава и горноспасательного оснащения, аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров. В здании разместили спортивный зал, кухню, бытовые помещения, комнату отдыха и учебный класс. Каждый день на дежурство будут заступать 14 человек.