22 декабря 2023

В Пермском крае открылась новая горноспасательная станция

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, шлем, каска, спасатель
Спасатели будут обслуживать горнодобывающие предприятия Фото:

В Березниках Пермского края открыли горноспасательную станцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Горноспасательная станция располагается в Березниках. Подразделение будет обслуживать горнодобывающие предприятия региона. Также в расписание выезда пожарно-спасательного гарнизона включено тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ», — сообщили в ведомстве.

Взвод укомплектован оперативным транспортом для перевозки личного состава и горноспасательного оснащения, аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров. В здании разместили спортивный зал, кухню, бытовые помещения, комнату отдыха и учебный класс. Каждый день на дежурство будут заступать 14 человек.

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В Березниках Пермского края открыли горноспасательную станцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Горноспасательная станция располагается в Березниках. Подразделение будет обслуживать горнодобывающие предприятия региона. Также в расписание выезда пожарно-спасательного гарнизона включено тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ», — сообщили в ведомстве. Взвод укомплектован оперативным транспортом для перевозки личного состава и горноспасательного оснащения, аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров. В здании разместили спортивный зал, кухню, бытовые помещения, комнату отдыха и учебный класс. Каждый день на дежурство будут заступать 14 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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