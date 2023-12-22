В Челябинске пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача

23 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

После инцидента врач долго не могла успокоиться и вернуться к работе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача. Чтобы его усмирить, пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД России. «Врач нажала тревожную кнопку и на ее сигнал приехали сотрудники ЧОПа. Они сообщили о случившемся в полицию. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Со слов медика, она спросила у пациента о цели визита, но тот достал листок, на котором были выписаны симптомы. На вопросы отвечал невнятно. «Я его перебила: „Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из интернета?“ Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке», — цитирует слова врача сайт «74.ру». Пациенту были необходимы документы для оформления инвалидности после инсульта, который он перенес в 2016 году. Судя по видео, мужчина повредил мебель и технику в кабинете врача. Сама медик потом долго не могла успокоиться и вернуться к работе.

В Челябинске в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача. Чтобы его усмирить, пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД России. «Врач нажала тревожную кнопку и на ее сигнал приехали сотрудники ЧОПа. Они сообщили о случившемся в полицию. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Со слов медика, она спросила у пациента о цели визита, но тот достал листок, на котором были выписаны симптомы. На вопросы отвечал невнятно. «Я его перебила: „Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из интернета?“ Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке», — цитирует слова врача сайт «74.ру». Пациенту были необходимы документы для оформления инвалидности после инсульта, который он перенес в 2016 году. Судя по видео, мужчина повредил мебель и технику в кабинете врача. Сама медик потом долго не могла успокоиться и вернуться к работе.