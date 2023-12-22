22 декабря 2023

В Челябинске пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Екатеринбург, больничный коридор, медицина, прием больных, кабинет врача, больница, городская больница, медицинская лаборатория
После инцидента врач долго не могла успокоиться и вернуться к работе Фото:

В Челябинске в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача. Чтобы его усмирить, пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«Врач нажала тревожную кнопку и на ее сигнал приехали сотрудники ЧОПа. Они сообщили о случившемся в полицию. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Со слов медика, она спросила у пациента о цели визита, но тот достал листок, на котором были выписаны симптомы. На вопросы отвечал невнятно.

«Я его перебила: „Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из интернета?“ Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке», — цитирует слова врача сайт «74.ру».

Пациенту были необходимы документы для оформления инвалидности после инсульта, который он перенес в 2016 году. Судя по видео, мужчина повредил мебель и технику в кабинете врача. Сама медик потом долго не могла успокоиться и вернуться к работе.

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В Челябинске в поликлинике №5 на Комсомольском проспекте пациент устроил скандал и сломал мебель в кабинете врача. Чтобы его усмирить, пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГУ МВД России. «Врач нажала тревожную кнопку и на ее сигнал приехали сотрудники ЧОПа. Они сообщили о случившемся в полицию. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Со слов медика, она спросила у пациента о цели визита, но тот достал листок, на котором были выписаны симптомы. На вопросы отвечал невнятно. «Я его перебила: „Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из интернета?“ Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке», — цитирует слова врача сайт «74.ру». Пациенту были необходимы документы для оформления инвалидности после инсульта, который он перенес в 2016 году. Судя по видео, мужчина повредил мебель и технику в кабинете врача. Сама медик потом долго не могла успокоиться и вернуться к работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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