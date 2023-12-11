В МИД Германии выступили против заморозки конфликта на Украине

Бербок: заморозка конфликта приведет к потере суверенитета Украины

11 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Бербок заявила, что заморозка конфликта будет означать сохранение угрозы безопасности для Европы Фото: MARTIN DIVISEK\EPA\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заморозка конфликта приведет к потере суверенитета Украины, а также сохранит угрозу для Европы. С таким заявлением глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). «Замораживание» означало бы ежедневное лишение Украины ее суверенитета и идентичности», — говорится в статье Бербок. Она также добавила, что заморозка также будет означать сохранение угрозы безопасности для Европы. По словам Бербок, для России такая ситуация была бы стратегической возможностью восстановить свою военную эффективность. Европа поддерживает Киев не только из-за верности, но и в интересах собственной безопасности, заключила она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт необходимо закончить, а не заморозить. По его словам, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны.

Заморозка конфликта приведет к потере суверенитета Украины, а также сохранит угрозу для Европы. С таким заявлением глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). «Замораживание» означало бы ежедневное лишение Украины ее суверенитета и идентичности», — говорится в статье Бербок. Она также добавила, что заморозка также будет означать сохранение угрозы безопасности для Европы. По словам Бербок, для России такая ситуация была бы стратегической возможностью восстановить свою военную эффективность. Европа поддерживает Киев не только из-за верности, но и в интересах собственной безопасности, заключила она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт необходимо закончить, а не заморозить. По его словам, страна понесет потери даже в случае приостановки конфликта. Однако есть вероятность его возобновления в любое время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны.