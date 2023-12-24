24 декабря 2023
23 декабря 2023

ЛДПР в ХМАО выпустила видеоролик по сериалу «Слово пацана», назвав врагами парламентские партии. Видео

Молодежка ЛДПР в ХМАО сняла видео по мотивам культового сериала «Слово пацана»
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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Молодежка ЛДПР в ХМАО сняла видео по мотивам культового сериала «Слово пацана» Фото:

Представители молодежного движения партии ЛДПР в ХМАО примкнули к тренду по мотивам популярного сериала «Слово пацана». Видео размещено на странице движения «Молодежь ЛДПР» в социальной сети «Вконтакте».

«Ты теперь пацан, ты теперь с партией, а кругом враги», — гласит подпись к публикации. На видеоролике под культовую цитату «ты теперь пацан, ты теперь с улицей» надевают кепку с символикой партии на главу югорской «молодежки» Ивана Огнева. Представителей «Единой России», «Новых людей» и коммунистов показали со словами «а кругом враги».

Не удалось определить принадлежность только одной парламентской партии — «Справедливая Россия». Эсеры на видео не попали. В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать ролик позже.

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Представители молодежного движения партии ЛДПР в ХМАО примкнули к тренду по мотивам популярного сериала «Слово пацана». Видео размещено на странице движения «Молодежь ЛДПР» в социальной сети «Вконтакте». «Ты теперь пацан, ты теперь с партией, а кругом враги», — гласит подпись к публикации. На видеоролике под культовую цитату «ты теперь пацан, ты теперь с улицей» надевают кепку с символикой партии на главу югорской «молодежки» Ивана Огнева. Представителей «Единой России», «Новых людей» и коммунистов показали со словами «а кругом враги». Не удалось определить принадлежность только одной парламентской партии — «Справедливая Россия». Эсеры на видео не попали. В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать ролик позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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