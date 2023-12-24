ЛДПР в ХМАО выпустила видеоролик по сериалу «Слово пацана», назвав врагами парламентские партии. Видео

Молодежка ЛДПР в ХМАО сняла видео по мотивам культового сериала «Слово пацана»

25 декабря 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Молодежка ЛДПР в ХМАО сняла видео по мотивам культового сериала «Слово пацана» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Представители молодежного движения партии ЛДПР в ХМАО примкнули к тренду по мотивам популярного сериала «Слово пацана». Видео размещено на странице движения «Молодежь ЛДПР» в социальной сети «Вконтакте». «Ты теперь пацан, ты теперь с партией, а кругом враги», — гласит подпись к публикации. На видеоролике под культовую цитату «ты теперь пацан, ты теперь с улицей» надевают кепку с символикой партии на главу югорской «молодежки» Ивана Огнева. Представителей «Единой России», «Новых людей» и коммунистов показали со словами «а кругом враги». Не удалось определить принадлежность только одной парламентской партии — «Справедливая Россия». Эсеры на видео не попали. В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать ролик позже.

Представители молодежного движения партии ЛДПР в ХМАО примкнули к тренду по мотивам популярного сериала «Слово пацана». Видео размещено на странице движения «Молодежь ЛДПР» в социальной сети «Вконтакте». «Ты теперь пацан, ты теперь с партией, а кругом враги», — гласит подпись к публикации. На видеоролике под культовую цитату «ты теперь пацан, ты теперь с улицей» надевают кепку с символикой партии на главу югорской «молодежки» Ивана Огнева. Представителей «Единой России», «Новых людей» и коммунистов показали со словами «а кругом враги». Не удалось определить принадлежность только одной парламентской партии — «Справедливая Россия». Эсеры на видео не попали. В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать ролик позже.