Shot: миллионы водителей столкнутся с проблемами при продлении прав в 2024—2025 годах

Shot: водители столкнутся с проблемами при продлении прав в 2024—2025 годах

25 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Новые удостоверения будут выданы на десять лет в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водительские права с истекающим сроком действия в 2024—2025 годах не будут автоматически продлевать. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Введенное ранее автопродление решено не продолжать (хотя многие так надеялись) и ограничиться сроками, запланированными изначально», — сообщил источник Shot из руководства ГИБДД. По данным канала, с 1 января 2024 года для продления удостоверения двум миллионам водителям придется посетить отдел ГИБДД и оформлять справку № 003-В/у. Новые удостоверения будут выданы на десять лет. Однако источник в Госдуме сообщил, что в 2024 году хотят принять поправку и увеличить срок действия прав с десяти до 20 лет. По его словам, поправка начнет свое действие только в 2025 году. При принятии такого изменения, продление водительских прав в 2024 году будет до 2034 года, а продление в 2025 — до 2045 года. Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что срок действия прав необходимо продлить до 20 лет для всех водителей, чтобы избежать лишней бюрократии, передает «Национальная служба новостей». Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный сообщил, что при увеличении срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет будет введен механизм периодического обязательного медицинского освидетельствования граждан. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил, что в случае, если водитель с таким удостоверением выезжает за границу, то из-за отсутствия общих баз, для сотрудников полиции это будет означать, что права уже не действующие, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водительские права с истекающим сроком действия в 2024—2025 годах не будут автоматически продлевать. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Введенное ранее автопродление решено не продолжать (хотя многие так надеялись) и ограничиться сроками, запланированными изначально», — сообщил источник Shot из руководства ГИБДД. По данным канала, с 1 января 2024 года для продления удостоверения двум миллионам водителям придется посетить отдел ГИБДД и оформлять справку № 003-В/у. Новые удостоверения будут выданы на десять лет. Однако источник в Госдуме сообщил, что в 2024 году хотят принять поправку и увеличить срок действия прав с десяти до 20 лет. По его словам, поправка начнет свое действие только в 2025 году. При принятии такого изменения, продление водительских прав в 2024 году будет до 2034 года, а продление в 2025 — до 2045 года. Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что срок действия прав необходимо продлить до 20 лет для всех водителей, чтобы избежать лишней бюрократии, передает «Национальная служба новостей». Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный сообщил, что при увеличении срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет будет введен механизм периодического обязательного медицинского освидетельствования граждан. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил, что в случае, если водитель с таким удостоверением выезжает за границу, то из-за отсутствия общих баз, для сотрудников полиции это будет означать, что права уже не действующие, передает RT.