Депутат Госдумы Куринный призвал увеличить число медосмотров для водителей

21 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В России хотят продлить срок действия прав с 10 до 20 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU При увеличении срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет будет введен механизм периодического обязательного медицинского освидетельствования граждан. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Увеличение срока действия водительских прав до 20 лет никакой угрозы не несет, если водитель условия не нарушает, регулярно не попадает в ДТП. С точки зрения здоровья здесь другой механизм, чтобы права были действующими, необходимо прохождение периодического медицинского осмотра. В противном случае водительские удостоверения будут аннулироваться. Механизм такой уже есть», — объяснил Алексей Куринный. По мнению депутат Госдумы, за 20 лет здоровье может сильно измениться, поэтому обязательные периодические медицинские осмотры будут необходимы. «С точки зрения контроля состояния здоровья для продления прав нужно будет периодически проходить медицинскую комиссию, особенно лицам преклонного возраста. За 20 лет может многое измениться — и зрение ухудшиться, и слух, и вообще реакция. Пока я не видел этого механизма, но, видимо, все будет зависеть от возраста и от заболеваний, а также многих других факторов», — добавил Куринный. Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о возможном внесении в законопроект поправок о выдаче водительских удостоверений на 20 лет, вместо 10. Такая норма нужна, если гражданин РФ исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он стоит на учете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При увеличении срока действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет будет введен механизм периодического обязательного медицинского освидетельствования граждан. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. «Увеличение срока действия водительских прав до 20 лет никакой угрозы не несет, если водитель условия не нарушает, регулярно не попадает в ДТП. С точки зрения здоровья здесь другой механизм, чтобы права были действующими, необходимо прохождение периодического медицинского осмотра. В противном случае водительские удостоверения будут аннулироваться. Механизм такой уже есть», — объяснил Алексей Куринный. По мнению депутат Госдумы, за 20 лет здоровье может сильно измениться, поэтому обязательные периодические медицинские осмотры будут необходимы. «С точки зрения контроля состояния здоровья для продления прав нужно будет периодически проходить медицинскую комиссию, особенно лицам преклонного возраста. За 20 лет может многое измениться — и зрение ухудшиться, и слух, и вообще реакция. Пока я не видел этого механизма, но, видимо, все будет зависеть от возраста и от заболеваний, а также многих других факторов», — добавил Куринный. Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о возможном внесении в законопроект поправок о выдаче водительских удостоверений на 20 лет, вместо 10. Такая норма нужна, если гражданин РФ исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он стоит на учете.