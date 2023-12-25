Пермский цирк наказали за трещины в полу

26 декабря 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В цирке выявлены нарушения требований к содержанию животных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском цирке выявлены многочисленные нарушения, в том числе, трещины и выбоины в полу. Об этом стало известно после того, как в здании прошла проверка Россельхознадзора. ведомство привлекло цирк к административной ответственности. «В ходе проверки выяснилось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет выбоины и трещины. Краска на стенах облупилась. Биологические отходы хранятся в ведре с крышкой, которое стоит на потертом деревянном стуле. Также в помещении нет термометров,» — сообщается на сайте Россельхознадзора. Все это является нарушением требований к использованию животных в культурно-массовых целях и их содержанию. Пермский цирк привлечен к административному наказанию в виде предупреждения.

В пермском цирке выявлены многочисленные нарушения, в том числе, трещины и выбоины в полу. Об этом стало известно после того, как в здании прошла проверка Россельхознадзора. ведомство привлекло цирк к административной ответственности. «В ходе проверки выяснилось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет выбоины и трещины. Краска на стенах облупилась. Биологические отходы хранятся в ведре с крышкой, которое стоит на потертом деревянном стуле. Также в помещении нет термометров,» — сообщается на сайте Россельхознадзора. Все это является нарушением требований к использованию животных в культурно-массовых целях и их содержанию. Пермский цирк привлечен к административному наказанию в виде предупреждения.