25 декабря 2023

Пермский цирк наказали за трещины в полу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, цирк
В цирке выявлены нарушения требований к содержанию животных Фото:

В пермском цирке выявлены многочисленные нарушения, в том числе, трещины и выбоины в полу. Об этом стало известно после того, как в здании прошла проверка Россельхознадзора. ведомство привлекло цирк к административной ответственности.

«В ходе проверки выяснилось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет выбоины и трещины. Краска на стенах облупилась. Биологические отходы хранятся в ведре с крышкой, которое стоит на потертом деревянном стуле. Также в помещении нет термометров,» — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Все это является нарушением требований к использованию животных в культурно-массовых целях и их содержанию. Пермский цирк привлечен к административному наказанию в виде предупреждения.

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В пермском цирке выявлены многочисленные нарушения, в том числе, трещины и выбоины в полу. Об этом стало известно после того, как в здании прошла проверка Россельхознадзора. ведомство привлекло цирк к административной ответственности. «В ходе проверки выяснилось, что пол в помещении, где содержатся морские львы, имеет выбоины и трещины. Краска на стенах облупилась. Биологические отходы хранятся в ведре с крышкой, которое стоит на потертом деревянном стуле. Также в помещении нет термометров,» — сообщается на сайте Россельхознадзора. Все это является нарушением требований к использованию животных в культурно-массовых целях и их содержанию. Пермский цирк привлечен к административному наказанию в виде предупреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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