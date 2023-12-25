25 декабря 2023

В Добрянке вандалы напали на главную новогоднюю ель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки новогодней программы ОТВ. Екатеринбург, новогодняя елка, елочная игрушка, новый год, новый год2024
Игрушки на главной городской ели оказались сломаны, а ветви повреждены Фото:

В городе Добрянка Пермского края вандалы повредили главную городскую ель, установленную к Новому году. Об акте вандализма сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». В мэрии отмечают, что злоумышленники сломали украшения, а также выдернули ветви новогодней красавицы.

«На минувшей неделе мы с вами искренне радовались, что новогодняя елка на главной площади города наконец-то была установлена. Но, по всей видимости, не все были довольны ее появлению. Сегодня сотрудники МБУ „Благоустройство“ обнаружили, что часть украшений сбиты и сломаны, а нижние ветки выдернуты. Кроме того, сломаны ограждения, которые до этого момента были надежно закреплены», — отметили в местной управе.

Администрация обещает привлечь злоумышленников к административной ответственности призывает горожан сообщать в мэрию об актах вандализма, фиксируя их на фото и видео. URA.RU также рассказывало о новогодних елях, которые вызвали критику у жителей в разных городах края из-за их внешнего вида. После претензий пермяков власти заменили неказистые деревья на новые.

Главная городская новогодняя ель в Добрянке стала жертвой вандалов
Главная городская новогодняя ель в Добрянке стала жертвой вандалов
Фото:

Чиновники обещают найти и наказать виновных в повреждении ели
Чиновники обещают найти и наказать виновных в повреждении ели
Фото:

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В городе Добрянка Пермского края вандалы повредили главную городскую ель, установленную к Новому году. Об акте вандализма сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». В мэрии отмечают, что злоумышленники сломали украшения, а также выдернули ветви новогодней красавицы. «На минувшей неделе мы с вами искренне радовались, что новогодняя елка на главной площади города наконец-то была установлена. Но, по всей видимости, не все были довольны ее появлению. Сегодня сотрудники МБУ „Благоустройство“ обнаружили, что часть украшений сбиты и сломаны, а нижние ветки выдернуты. Кроме того, сломаны ограждения, которые до этого момента были надежно закреплены», — отметили в местной управе. Администрация обещает привлечь злоумышленников к административной ответственности призывает горожан сообщать в мэрию об актах вандализма, фиксируя их на фото и видео. URA.RU также рассказывало о новогодних елях, которые вызвали критику у жителей в разных городах края из-за их внешнего вида. После претензий пермяков власти заменили неказистые деревья на новые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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