В Добрянке вандалы напали на главную новогоднюю ель. Фото

26 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Игрушки на главной городской ели оказались сломаны, а ветви повреждены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Добрянка Пермского края вандалы повредили главную городскую ель, установленную к Новому году. Об акте вандализма сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». В мэрии отмечают, что злоумышленники сломали украшения, а также выдернули ветви новогодней красавицы. «На минувшей неделе мы с вами искренне радовались, что новогодняя елка на главной площади города наконец-то была установлена. Но, по всей видимости, не все были довольны ее появлению. Сегодня сотрудники МБУ „Благоустройство“ обнаружили, что часть украшений сбиты и сломаны, а нижние ветки выдернуты. Кроме того, сломаны ограждения, которые до этого момента были надежно закреплены», — отметили в местной управе. Администрация обещает привлечь злоумышленников к административной ответственности призывает горожан сообщать в мэрию об актах вандализма, фиксируя их на фото и видео. URA.RU также рассказывало о новогодних елях, которые вызвали критику у жителей в разных городах края из-за их внешнего вида. После претензий пермяков власти заменили неказистые деревья на новые. Главная городская новогодняя ель в Добрянке стала жертвой вандалов Фото: администрация Добрянского городского округа, «ВКонтакте» https://vk.com/dobr_okrug Чиновники обещают найти и наказать виновных в повреждении ели Фото: администрация Добрянского городского округа, «ВКонтакте» https://vk.com/dobr_okrug

В городе Добрянка Пермского края вандалы повредили главную городскую ель, установленную к Новому году. Об акте вандализма сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте». В мэрии отмечают, что злоумышленники сломали украшения, а также выдернули ветви новогодней красавицы. «На минувшей неделе мы с вами искренне радовались, что новогодняя елка на главной площади города наконец-то была установлена. Но, по всей видимости, не все были довольны ее появлению. Сегодня сотрудники МБУ „Благоустройство“ обнаружили, что часть украшений сбиты и сломаны, а нижние ветки выдернуты. Кроме того, сломаны ограждения, которые до этого момента были надежно закреплены», — отметили в местной управе. Администрация обещает привлечь злоумышленников к административной ответственности призывает горожан сообщать в мэрию об актах вандализма, фиксируя их на фото и видео. URA.RU также рассказывало о новогодних елях, которые вызвали критику у жителей в разных городах края из-за их внешнего вида. После претензий пермяков власти заменили неказистые деревья на новые.