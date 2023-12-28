В поселках под Челябинском жители потешаются над облезлыми новогодними елками. Фото

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Снегопад. Екатеринбург, зима, ель, первый снег
Жители назвали елки «чернобыльскими сестрами» и-за их одинаково облезлого внешнего вида Фото:

В трех поселках Копейска, города-спутника Челябинска, установили практически одинаковые облезлые елки. Жители назвали их «чернобыльскими сестрами», разместив фотографии лесных «красавиц» в соцсетях.

«Как вам елочка?! Поставили на „радость“ жителям Бажова, стыд и позор!» — пишет участница сообщества «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте».

Жители поселка Потанино уточнили, что у них елка практически такая же. В Старокамышинске добавили, что их елочка будет повыше, но в целом очень похожа.

«А это наша Потанинская красавица! Они сестры-тройняшки, в Старокамышинске такая же! Из одного чернобыльского леса, наверно!», — рассказывает Анжела А. в комментариях к тому же посту.

А в поселке Железнодорожном сообщили, что им вообще не установили в этом году елку и не сделали ледовый городок. Всем недовольным они посоветовали прийти с детьми и украсить деревце, чтобы создать всем новогоднее настроение.

В поселке Бажово установили очень стройную елочку
В поселке Бажово установили очень стройную елочку

Ее сестра установлена в поселке Потанино
Ее сестра установлена в поселке Потанино
В Старокамышинске елочка повыше, но столь же стройная
В Старокамышинске елочка повыше, но столь же стройная

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В трех поселках Копейска, города-спутника Челябинска, установили практически одинаковые облезлые елки. Жители назвали их «чернобыльскими сестрами», разместив фотографии лесных «красавиц» в соцсетях. «Как вам елочка?! Поставили на „радость“ жителям Бажова, стыд и позор!» — пишет участница сообщества «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка Потанино уточнили, что у них елка практически такая же. В Старокамышинске добавили, что их елочка будет повыше, но в целом очень похожа. «А это наша Потанинская красавица! Они сестры-тройняшки, в Старокамышинске такая же! Из одного чернобыльского леса, наверно!», — рассказывает Анжела А. в комментариях к тому же посту. А в поселке Железнодорожном сообщили, что им вообще не установили в этом году елку и не сделали ледовый городок. Всем недовольным они посоветовали прийти с детьми и украсить деревце, чтобы создать всем новогоднее настроение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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