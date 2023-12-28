В поселках под Челябинском жители потешаются над облезлыми новогодними елками. Фото

28 декабря 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Жители назвали елки «чернобыльскими сестрами» и-за их одинаково облезлого внешнего вида Фото: Александр Мамаев © URA.RU В трех поселках Копейска, города-спутника Челябинска, установили практически одинаковые облезлые елки. Жители назвали их «чернобыльскими сестрами», разместив фотографии лесных «красавиц» в соцсетях. «Как вам елочка?! Поставили на „радость“ жителям Бажова, стыд и позор!» — пишет участница сообщества «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка Потанино уточнили, что у них елка практически такая же. В Старокамышинске добавили, что их елочка будет повыше, но в целом очень похожа. «А это наша Потанинская красавица! Они сестры-тройняшки, в Старокамышинске такая же! Из одного чернобыльского леса, наверно!», — рассказывает Анжела А. в комментариях к тому же посту. А в поселке Железнодорожном сообщили, что им вообще не установили в этом году елку и не сделали ледовый городок. Всем недовольным они посоветовали прийти с детьми и украсить деревце, чтобы создать всем новогоднее настроение. В поселке Бажово установили очень стройную елочку Сообщество «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-62112902_1159431 Ее сестра установлена в поселке Потанино Сообщество «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-62112902_1159431 В Старокамышинске елочка повыше, но столь же стройная Сообщество «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-62112902_1159431

В трех поселках Копейска, города-спутника Челябинска, установили практически одинаковые облезлые елки. Жители назвали их «чернобыльскими сестрами», разместив фотографии лесных «красавиц» в соцсетях. «Как вам елочка?! Поставили на „радость“ жителям Бажова, стыд и позор!» — пишет участница сообщества «Копейск новости» в соцсети «ВКонтакте». Жители поселка Потанино уточнили, что у них елка практически такая же. В Старокамышинске добавили, что их елочка будет повыше, но в целом очень похожа. «А это наша Потанинская красавица! Они сестры-тройняшки, в Старокамышинске такая же! Из одного чернобыльского леса, наверно!», — рассказывает Анжела А. в комментариях к тому же посту. А в поселке Железнодорожном сообщили, что им вообще не установили в этом году елку и не сделали ледовый городок. Всем недовольным они посоветовали прийти с детьми и украсить деревце, чтобы создать всем новогоднее настроение.