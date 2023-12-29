Противник Путина на выборах-2024 выступил против электронного голосования

Борис Надеждин выступил против Дистанционного электронного голосования

29 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Кандидат в президентские выборы в 2024 году, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил, что выступает против Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, использование ДЭГ лишает возможности фиксировать фальсификации. «Я выступаю за отмену электронного голосования», — написал Надеждин в своем telegram-канале. По его словам, у ДЭГ несколько минусов. Первый из них — невозможность фиксации фальсификации голосов. Также экс-депутат считает, что с помощью ДЭГ можно повлиять на выбор гражданина. «Применение ДЭГ лишает нас этих возможностей — мы не видим ни ход, ни итоги голосования по конкретным избирательным участкам», — добавил он.

Кандидат в президентские выборы в 2024 году, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» (СПС), депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин сообщил, что выступает против Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, использование ДЭГ лишает возможности фиксировать фальсификации. «Я выступаю за отмену электронного голосования», — написал Надеждин в своем telegram-канале. По его словам, у ДЭГ несколько минусов. Первый из них — невозможность фиксации фальсификации голосов. Также экс-депутат считает, что с помощью ДЭГ можно повлиять на выбор гражданина. «Применение ДЭГ лишает нас этих возможностей — мы не видим ни ход, ни итоги голосования по конкретным избирательным участкам», — добавил он.