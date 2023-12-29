Пассажир решил уехать из Тюмени в ЯНАО на подножке поезда

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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, электричка, зима, россия, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога, цппк
В Тюмени ноябрянин спровоцировал задержку поезда, проехавшись на подножке Фото:

В Тюмени опоздавший на поезд житель Ноябрьска (ЯНАО) решил уехать домой на подножке состава. За это его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

«Житель Ноябрьска опоздал на посадку на станции Тюмень, когда он подходил к составу поезд уже тронулся, находчивый пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона. Путешественника заметила проводник поезда и сразу сорвала стоп-кран, чтобы предотвратить его травмирование», — сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по УрФО на официальном сайте.

Происшествие произошло 28 декабря. Вынужденная остановка задержала поезд «Оренбург — Новый Уренгой» на три минуты. В отношении 23-летнего ноябрянина сотрудниками Тюменского линейного отдела был составлен административный протокол и проведена воспитательная беседа.

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В Тюмени опоздавший на поезд житель Ноябрьска (ЯНАО) решил уехать домой на подножке состава. За это его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной полиции. «Житель Ноябрьска опоздал на посадку на станции Тюмень, когда он подходил к составу поезд уже тронулся, находчивый пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона. Путешественника заметила проводник поезда и сразу сорвала стоп-кран, чтобы предотвратить его травмирование», — сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по УрФО на официальном сайте. Происшествие произошло 28 декабря. Вынужденная остановка задержала поезд «Оренбург — Новый Уренгой» на три минуты. В отношении 23-летнего ноябрянина сотрудниками Тюменского линейного отдела был составлен административный протокол и проведена воспитательная беседа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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