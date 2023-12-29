Пассажир решил уехать из Тюмени в ЯНАО на подножке поезда

29 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени ноябрянин спровоцировал задержку поезда, проехавшись на подножке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени опоздавший на поезд житель Ноябрьска (ЯНАО) решил уехать домой на подножке состава. За это его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной полиции. «Житель Ноябрьска опоздал на посадку на станции Тюмень, когда он подходил к составу поезд уже тронулся, находчивый пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона. Путешественника заметила проводник поезда и сразу сорвала стоп-кран, чтобы предотвратить его травмирование», — сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по УрФО на официальном сайте. Происшествие произошло 28 декабря. Вынужденная остановка задержала поезд «Оренбург — Новый Уренгой» на три минуты. В отношении 23-летнего ноябрянина сотрудниками Тюменского линейного отдела был составлен административный протокол и проведена воспитательная беседа.

В Тюмени опоздавший на поезд житель Ноябрьска (ЯНАО) решил уехать домой на подножке состава. За это его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной полиции. «Житель Ноябрьска опоздал на посадку на станции Тюмень, когда он подходил к составу поезд уже тронулся, находчивый пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона. Путешественника заметила проводник поезда и сразу сорвала стоп-кран, чтобы предотвратить его травмирование», — сообщает пресс-служба управления полиции на транспорте по УрФО на официальном сайте. Происшествие произошло 28 декабря. Вынужденная остановка задержала поезд «Оренбург — Новый Уренгой» на три минуты. В отношении 23-летнего ноябрянина сотрудниками Тюменского линейного отдела был составлен административный протокол и проведена воспитательная беседа.