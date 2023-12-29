29 декабря 2023

Сенатор Виктор Шептий исполнил новогоднюю мечту свердловчанина. Фото

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Торжественный прием по случаю дня основания Екатеринбурга. Екатеринбург, шептий виктор
Желание свердловчанина Владимира Виктор Шептий вытянул с Елки желаний Совета Федерации Фото:

Сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий исполнил новогоднее желание студента Владимира, который мечтал о хорошем наборе инструментов для автомехаников. Об этом рассказал Шептий на своей странице «ВКонтакте».

«Володя — студент колледжа, вместе с папой много времени проводил в гараже. Сейчас учится автоделу у товарищей отца, участника специальной военной операции. Мечтал о хорошем наборе инструментов. Полезное мужское желание, с удовольствием выполнил поручение Деда Мороза!» — рассказал Виктор Шептий.

Желание студента оказалось на Елке желаний в Совете Федерации. Шар с ним и вытянул сенатор.

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Сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий исполнил новогоднее желание студента Владимира, который мечтал о хорошем наборе инструментов для автомехаников. Об этом рассказал Шептий на своей странице «ВКонтакте». «Володя — студент колледжа, вместе с папой много времени проводил в гараже. Сейчас учится автоделу у товарищей отца, участника специальной военной операции. Мечтал о хорошем наборе инструментов. Полезное мужское желание, с удовольствием выполнил поручение Деда Мороза!» — рассказал Виктор Шептий. Желание студента оказалось на Елке желаний в Совете Федерации. Шар с ним и вытянул сенатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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