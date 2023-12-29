Желание свердловчанина Владимира Виктор Шептий вытянул с Елки желаний Совета Федерации
Сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий исполнил новогоднее желание студента Владимира, который мечтал о хорошем наборе инструментов для автомехаников. Об этом рассказал Шептий на своей странице «ВКонтакте».
«Володя — студент колледжа, вместе с папой много времени проводил в гараже. Сейчас учится автоделу у товарищей отца, участника специальной военной операции. Мечтал о хорошем наборе инструментов. Полезное мужское желание, с удовольствием выполнил поручение Деда Мороза!» — рассказал Виктор Шептий.
Желание студента оказалось на Елке желаний в Совете Федерации. Шар с ним и вытянул сенатор.
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