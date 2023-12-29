Сенатор Виктор Шептий исполнил новогоднюю мечту свердловчанина. Фото

30 декабря 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Желание свердловчанина Владимира Виктор Шептий вытянул с Елки желаний Совета Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий исполнил новогоднее желание студента Владимира, который мечтал о хорошем наборе инструментов для автомехаников. Об этом рассказал Шептий на своей странице «ВКонтакте». «Володя — студент колледжа, вместе с папой много времени проводил в гараже. Сейчас учится автоделу у товарищей отца, участника специальной военной операции. Мечтал о хорошем наборе инструментов. Полезное мужское желание, с удовольствием выполнил поручение Деда Мороза!» — рассказал Виктор Шептий. Желание студента оказалось на Елке желаний в Совете Федерации. Шар с ним и вытянул сенатор. Фото: личная страница Виктора Шептия «ВКонтакте» (https://vk.com/wall344698736_1083) Фото: личная страница Виктора Шептия «ВКонтакте» (https://vk.com/wall344698736_1083)

Сенатор в Совете Федерации от Свердловской области Виктор Шептий исполнил новогоднее желание студента Владимира, который мечтал о хорошем наборе инструментов для автомехаников. Об этом рассказал Шептий на своей странице «ВКонтакте». «Володя — студент колледжа, вместе с папой много времени проводил в гараже. Сейчас учится автоделу у товарищей отца, участника специальной военной операции. Мечтал о хорошем наборе инструментов. Полезное мужское желание, с удовольствием выполнил поручение Деда Мороза!» — рассказал Виктор Шептий. Желание студента оказалось на Елке желаний в Совете Федерации. Шар с ним и вытянул сенатор.