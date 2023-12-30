В ледовом городке «Лукоморье» на эспланаде в Перми горожан ждет сюрприз в виде светового «моря». Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В ледовом городке на эспланаде в Перми есть приятный сюрприз для жителей — новая инсталляция „Море вздуется бурливо“. Это световое „море“ расположилось на месте фонтана. Выглядит впечатляюще, и, надеюсь, станет одной из самых популярных локаций городка в этом году», — сообщил в посте Соснин.
По словам Соснина, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до трех часов. Он добавил, что 1 января городок откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00. Пермяков ждут интерактивные программы с участием аниматоров и конкурсы, которые будут проходить с 12:00 до 16:00.
Ранее Соснин заявил, что в новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке в Перми будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее 20 человек будут дежурить на городской эспланаде.
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