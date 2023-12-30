Мэр Перми рассказал о сюрпризе в ледовом городке на эспланаде. Фото

Мэр Перми Соснин: в ледовом городке создали новую инсталляцию

31 декабря 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

В ледовом городке Перми сделали световое «море» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ледовом городке «Лукоморье» на эспланаде в Перми горожан ждет сюрприз в виде светового «моря». Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В ледовом городке на эспланаде в Перми есть приятный сюрприз для жителей — новая инсталляция „Море вздуется бурливо“. Это световое „море“ расположилось на месте фонтана. Выглядит впечатляюще, и, надеюсь, станет одной из самых популярных локаций городка в этом году», — сообщил в посте Соснин. По словам Соснина, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до трех часов. Он добавил, что 1 января городок откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00. Пермяков ждут интерактивные программы с участием аниматоров и конкурсы, которые будут проходить с 12:00 до 16:00. Ранее Соснин заявил, что в новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке в Перми будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее 20 человек будут дежурить на городской эспланаде. В ледовом городке Перми на эспланаде горожан ждет световое «море» Фото: страница мэра Перми Соснина в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eduardsosnin

В ледовом городке «Лукоморье» на эспланаде в Перми горожан ждет сюрприз в виде светового «моря». Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В ледовом городке на эспланаде в Перми есть приятный сюрприз для жителей — новая инсталляция „Море вздуется бурливо“. Это световое „море“ расположилось на месте фонтана. Выглядит впечатляюще, и, надеюсь, станет одной из самых популярных локаций городка в этом году», — сообщил в посте Соснин. По словам Соснина, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до трех часов. Он добавил, что 1 января городок откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00. Пермяков ждут интерактивные программы с участием аниматоров и конкурсы, которые будут проходить с 12:00 до 16:00. Ранее Соснин заявил, что в новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке в Перми будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее 20 человек будут дежурить на городской эспланаде.