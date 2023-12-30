30 декабря 2023
29 декабря 2023

Мэр Перми рассказал о сюрпризе в ледовом городке на эспланаде. Фото

Мэр Перми Соснин: в ледовом городке создали новую инсталляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, ледовый городок, ледяная скульптура, новогодняя иллюминация
В ледовом городке Перми сделали световое «море» Фото:

В ледовом городке «Лукоморье» на эспланаде в Перми горожан ждет сюрприз в виде светового «моря». Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ледовом городке на эспланаде в Перми есть приятный сюрприз для жителей — новая инсталляция „Море вздуется бурливо“. Это световое „море“ расположилось на месте фонтана. Выглядит впечатляюще, и, надеюсь, станет одной из самых популярных локаций городка в этом году», — сообщил в посте Соснин.

По словам Соснина, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до трех часов. Он добавил, что 1 января городок откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00. Пермяков ждут интерактивные программы с участием аниматоров и конкурсы, которые будут проходить с 12:00 до 16:00.

Ранее Соснин заявил, что в новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке в Перми будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее 20 человек будут дежурить на городской эспланаде.

В ледовом городке Перми на эспланаде горожан ждет световое "море"
В ледовом городке Перми на эспланаде горожан ждет световое «море»
Фото:

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В ледовом городке «Лукоморье» на эспланаде в Перми горожан ждет сюрприз в виде светового «моря». Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В ледовом городке на эспланаде в Перми есть приятный сюрприз для жителей — новая инсталляция „Море вздуется бурливо“. Это световое „море“ расположилось на месте фонтана. Выглядит впечатляюще, и, надеюсь, станет одной из самых популярных локаций городка в этом году», — сообщил в посте Соснин. По словам Соснина, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до трех часов. Он добавил, что 1 января городок откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00. Пермяков ждут интерактивные программы с участием аниматоров и конкурсы, которые будут проходить с 12:00 до 16:00. Ранее Соснин заявил, что в новогоднюю ночь безопасность на ледовом городке в Перми будут обеспечивать не менее 100 сотрудников частной охранной организации. Далее каждый день не менее 20 человек будут дежурить на городской эспланаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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