Челябинский губернатор направил соболезнования жителям Белгородской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил свои соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан в результате обстрела областного центра со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Уважаемый Вячеслав Владимирович! Выражаю соболезнования вам и всем жителям Белгородской области в связи с гибелью людей в результате обстрела областного центра», — передает пресс-служба слова Текслера.
Губернатор выразил родственникам жертв особые слова сочувствия, назвав произошедшее «гнусным преступлением киевского режима». Он добавил, что жители Челябинской области скорбят по погибшим.
«Уверен, что виновники этой страшной трагедии не останутся безнаказанными. Держитесь и мужайтесь — с вами вся страна!» — отметил глава региона.
Украинская армия нанесла удары по центру Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 24 мирных жителей, в том числе четверо из них — дети. Количество пострадавших превышает 100 человек.
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