31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Перми бездомный погиб на пожаре в коллекторе теплотрассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, трубы, водоснабжение, теплотрасса
Пожар произошел в коллекторе теплотрассы Фото:

В Перми 31 декабря пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, там загорелся мусор, одежда и постельные принадлежности. Человек, находящийся в коллекторе, погиб.

«Пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Площадь составила 25 квадратных метров. Сгорел мусор, постельные принадлежности, одежда. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве журналистам.

Ранее URA.RU рассказывало, что за 31 декабря в Пермском крае на пожарах погибли трое человек. Еще одна жертва огня была обнаружена спасателями в бане одного из СНТ Краснокамского городского округа. Также человек погиб в загоревшемся гараже на ул. Металлургов в Соликамске.

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В Перми 31 декабря пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, там загорелся мусор, одежда и постельные принадлежности. Человек, находящийся в коллекторе, погиб. «Пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Площадь составила 25 квадратных метров. Сгорел мусор, постельные принадлежности, одежда. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве журналистам. Ранее URA.RU рассказывало, что за 31 декабря в Пермском крае на пожарах погибли трое человек. Еще одна жертва огня была обнаружена спасателями в бане одного из СНТ Краснокамского городского округа. Также человек погиб в загоревшемся гараже на ул. Металлургов в Соликамске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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