В Перми бездомный погиб на пожаре в коллекторе теплотрассы

01 января 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в коллекторе теплотрассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми 31 декабря пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, там загорелся мусор, одежда и постельные принадлежности. Человек, находящийся в коллекторе, погиб. «Пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Площадь составила 25 квадратных метров. Сгорел мусор, постельные принадлежности, одежда. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве журналистам. Ранее URA.RU рассказывало, что за 31 декабря в Пермском крае на пожарах погибли трое человек. Еще одна жертва огня была обнаружена спасателями в бане одного из СНТ Краснокамского городского округа. Также человек погиб в загоревшемся гараже на ул. Металлургов в Соликамске.

В Перми 31 декабря пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, там загорелся мусор, одежда и постельные принадлежности. Человек, находящийся в коллекторе, погиб. «Пожар произошел в коллекторе теплотрассы на ул. Уральская. Площадь составила 25 квадратных метров. Сгорел мусор, постельные принадлежности, одежда. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в ведомстве журналистам. Ранее URA.RU рассказывало, что за 31 декабря в Пермском крае на пожарах погибли трое человек. Еще одна жертва огня была обнаружена спасателями в бане одного из СНТ Краснокамского городского округа. Также человек погиб в загоревшемся гараже на ул. Металлургов в Соликамске.