31 декабря 2023
30 декабря 2023

Новогодняя ночь обернулась для нескольких пермяков трагедией

В ночь на 1 января при пожарах погибли трое пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Огонь охватил дом в новогоднюю ночь (архивное фото) Фото:

В новогоднюю ночь в Пермском крае произошли два смертельных пожара. В них погибли три человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в Лысьвенском округе полностью сгорел дом в деревне Липовая.

«По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило интенсивное горение жилого дома с надворными постройками. Площадь пожара составила 187 квадратных метров. Ликвидация горения в 01 час 07 минут. К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в ГУ МЧС. По данным URA.RU в пожаре погибли двое взрослых.

Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новогоднюю ночь в Пермском крае произошли два смертельных пожара. В них погибли три человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в Лысьвенском округе полностью сгорел дом в деревне Липовая. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило интенсивное горение жилого дома с надворными постройками. Площадь пожара составила 187 квадратных метров. Ликвидация горения в 01 час 07 минут. К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в ГУ МЧС. По данным URA.RU в пожаре погибли двое взрослых. Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...