Новогодняя ночь обернулась для нескольких пермяков трагедией

В ночь на 1 января при пожарах погибли трое пермяков

01 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Огонь охватил дом в новогоднюю ночь (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В новогоднюю ночь в Пермском крае произошли два смертельных пожара. В них погибли три человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в Лысьвенском округе полностью сгорел дом в деревне Липовая. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило интенсивное горение жилого дома с надворными постройками. Площадь пожара составила 187 квадратных метров. Ликвидация горения в 01 час 07 минут. К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в ГУ МЧС. По данным URA.RU в пожаре погибли двое взрослых. Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.

В новогоднюю ночь в Пермском крае произошли два смертельных пожара. В них погибли три человека. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в Лысьвенском округе полностью сгорел дом в деревне Липовая. «По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило интенсивное горение жилого дома с надворными постройками. Площадь пожара составила 187 квадратных метров. Ликвидация горения в 01 час 07 минут. К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в ГУ МЧС. По данным URA.RU в пожаре погибли двое взрослых. Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.