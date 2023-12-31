Пермские трамваи украшены и снаружи и внутри
В Перми 1 января пассажиров трамваев перевозят необычные водители. Они переоделись в образы сказочных персонажей.
«Вам не показалось. Сегодня наших пассажиров встречают настоящие сказочные герои. С наступившим, друзья», — прокомментировали наряды сотрудников депо в департаменте транспорта мэрии Перми.
В telegram-канале «Пермский транспорт» опубликовали несколько фото. На них водители трамваем в образах пиратов, ведьм, Деда Мороза и других персонажей.
Кот ученый?
Без Деда Мороза в Новый год никуда
Перед выходом в рейс
Пират в пермском трамвае добрый
Увезет на шабаш
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