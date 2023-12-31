31 декабря 2023

В Перми водители трамваев переоделись в сказочных героев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в городе. Пермь, снегопад, сугробы в городе, зима в городе, убока снега, трамвай в гирляндах
Пермские трамваи украшены и снаружи и внутри Фото:

В Перми 1 января пассажиров трамваев перевозят необычные водители. Они переоделись в образы сказочных персонажей.

«Вам не показалось. Сегодня наших пассажиров встречают настоящие сказочные герои. С наступившим, друзья», — прокомментировали наряды сотрудников депо в департаменте транспорта мэрии Перми.

В telegram-канале «Пермский транспорт» опубликовали несколько фото. На них водители трамваем в образах пиратов, ведьм, Деда Мороза и других персонажей.

Кот ученый?
Кот ученый?
Без Деда Мороза в Новый год никуда
Без Деда Мороза в Новый год никуда
Перед выходом в рейс
Перед выходом в рейс
Пират в пермском трамвае добрый
Пират в пермском трамвае добрый
Увезет на шабаш
Увезет на шабаш

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В Перми 1 января пассажиров трамваев перевозят необычные водители. Они переоделись в образы сказочных персонажей. «Вам не показалось. Сегодня наших пассажиров встречают настоящие сказочные герои. С наступившим, друзья», — прокомментировали наряды сотрудников депо в департаменте транспорта мэрии Перми. В telegram-канале «Пермский транспорт» опубликовали несколько фото. На них водители трамваем в образах пиратов, ведьм, Деда Мороза и других персонажей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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