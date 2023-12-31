В Перми водители трамваев переоделись в сказочных героев. Фото

01 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пермские трамваи украшены и снаружи и внутри Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 1 января пассажиров трамваев перевозят необычные водители. Они переоделись в образы сказочных персонажей. «Вам не показалось. Сегодня наших пассажиров встречают настоящие сказочные герои. С наступившим, друзья», — прокомментировали наряды сотрудников депо в департаменте транспорта мэрии Перми. В telegram-канале «Пермский транспорт» опубликовали несколько фото. На них водители трамваем в образах пиратов, ведьм, Деда Мороза и других персонажей. Кот ученый? тг-канал «Пермский транспорт» Без Деда Мороза в Новый год никуда тг-канал «Пермский транспорт» Перед выходом в рейс тг-канал «Пермский транспорт» Пират в пермском трамвае добрый тг-канал «Пермский транспорт» Увезет на шабаш тг-канал «Пермский транспорт»

В Перми 1 января пассажиров трамваев перевозят необычные водители. Они переоделись в образы сказочных персонажей. «Вам не показалось. Сегодня наших пассажиров встречают настоящие сказочные герои. С наступившим, друзья», — прокомментировали наряды сотрудников депо в департаменте транспорта мэрии Перми. В telegram-канале «Пермский транспорт» опубликовали несколько фото. На них водители трамваем в образах пиратов, ведьм, Деда Мороза и других персонажей.