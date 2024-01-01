В Перми прохожий спас шесть человек из пожара. Фото

02 января 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мужчина помог людям выбраться из огня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми шесть человек спаслись из пожара благодаря неравнодушному прохожему. Мужчина услышал крики о помощи и помог людям спастись из огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Героев Хасана произошел утром 30 декабря. Шесть человек оказались заблокированы на балконе, они звали на помощь, и их крики услышал проходящий мимо мужчина. «Я подумал, что кричавший мужчина шутит, но потом к нему вышли две девочки и женщины. Следом повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. Пожарные приехали быстро», — рассказал пожарным прохожий по имени Алексей. Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли еще двух человек. Оказалось, что пожар случился на лестничной клетке между этажами, поэтому пермяки не смогли покинуть дом через подъезд. Площадь пожара составила один квадратный метр. Установлено, что произошло короткое замыкание электрического кабеля. В огне пострадал велосипед, хранящийся в подъезде Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю После пожара подъезду требуется ремонт Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Пожарные, потушившие огонь Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми шесть человек спаслись из пожара благодаря неравнодушному прохожему. Мужчина услышал крики о помощи и помог людям спастись из огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Героев Хасана произошел утром 30 декабря. Шесть человек оказались заблокированы на балконе, они звали на помощь, и их крики услышал проходящий мимо мужчина. «Я подумал, что кричавший мужчина шутит, но потом к нему вышли две девочки и женщины. Следом повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. Пожарные приехали быстро», — рассказал пожарным прохожий по имени Алексей. Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли еще двух человек. Оказалось, что пожар случился на лестничной клетке между этажами, поэтому пермяки не смогли покинуть дом через подъезд. Площадь пожара составила один квадратный метр. Установлено, что произошло короткое замыкание электрического кабеля.