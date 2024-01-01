01 января 2024
31 декабря 2023

В Перми прохожий спас шесть человек из пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Мужчина помог людям выбраться из огня Фото:

В Перми шесть человек спаслись из пожара благодаря неравнодушному прохожему. Мужчина услышал крики о помощи и помог людям спастись из огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Героев Хасана произошел утром 30 декабря. Шесть человек оказались заблокированы на балконе, они звали на помощь, и их крики услышал проходящий мимо мужчина. «Я подумал, что кричавший мужчина шутит, но потом к нему вышли две девочки и женщины. Следом повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. Пожарные приехали быстро», — рассказал пожарным прохожий по имени Алексей.

Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли еще двух человек. Оказалось, что пожар случился на лестничной клетке между этажами, поэтому пермяки не смогли покинуть дом через подъезд. Площадь пожара составила один квадратный метр. Установлено, что произошло короткое замыкание электрического кабеля.

В огне пострадал велосипед, хранящийся в подъезде
В огне пострадал велосипед, хранящийся в подъезде
Фото:
После пожара подъезду требуется ремонт
После пожара подъезду требуется ремонт
Фото:
Пожарные, потушившие огонь
Пожарные, потушившие огонь
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми шесть человек спаслись из пожара благодаря неравнодушному прохожему. Мужчина услышал крики о помощи и помог людям спастись из огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар в многоквартирном двухэтажном доме по ул. Героев Хасана произошел утром 30 декабря. Шесть человек оказались заблокированы на балконе, они звали на помощь, и их крики услышал проходящий мимо мужчина. «Я подумал, что кричавший мужчина шутит, но потом к нему вышли две девочки и женщины. Следом повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным. Пожарные приехали быстро», — рассказал пожарным прохожий по имени Алексей. Прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю спасли еще двух человек. Оказалось, что пожар случился на лестничной клетке между этажами, поэтому пермяки не смогли покинуть дом через подъезд. Площадь пожара составила один квадратный метр. Установлено, что произошло короткое замыкание электрического кабеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...