В новогоднюю ночь пермскую эспланаду посетили более 12 тысяч человек

В новогоднюю ночь на эспланаду в Перми пришли более 12,5 тысячи человек. Происшествий зарегистрировано не было. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Пермь встретила новый 2024 год без происшествий. Городскую эспланаду в праздничную ночь посетили свыше 12,5 тысячи человек. Безопасность гуляющих обеспечивали сотрудники частных охранных предприятий, Росгвардии и наряды полиции», — написал Соснин.
Глава города отмечает, что на протяжении всех новогодних праздников полицейские и сотрудники ЧОП продолжат патрулирование парков, скверов и других мест скопления людей. Также в праздничные дни в усиленном режиме будут работать диспетчерские службы ресурсоснабжающих и сетевых организаций.
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