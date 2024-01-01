01 января 2024
31 декабря 2023

В новогоднюю ночь пермскую эспланаду посетили более 12 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре Турнир Чемпионов "Зимний вернисаж". Пермь, вид города с высоты, эспланада зимняя
В праздничную ночь пермяки гуляли в центре города Фото:

В новогоднюю ночь на эспланаду в Перми пришли более 12,5 тысячи человек. Происшествий зарегистрировано не было. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Пермь встретила новый 2024 год без происшествий. Городскую эспланаду в праздничную ночь посетили свыше 12,5 тысячи человек. Безопасность гуляющих обеспечивали сотрудники частных охранных предприятий, Росгвардии и наряды полиции», — написал Соснин.

Глава города отмечает, что на протяжении всех новогодних праздников полицейские и сотрудники ЧОП продолжат патрулирование парков, скверов и других мест скопления людей. Также в праздничные дни в усиленном режиме будут работать диспетчерские службы ресурсоснабжающих и сетевых организаций.

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В новогоднюю ночь на эспланаду в Перми пришли более 12,5 тысячи человек. Происшествий зарегистрировано не было. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин. «Пермь встретила новый 2024 год без происшествий. Городскую эспланаду в праздничную ночь посетили свыше 12,5 тысячи человек. Безопасность гуляющих обеспечивали сотрудники частных охранных предприятий, Росгвардии и наряды полиции», — написал Соснин. Глава города отмечает, что на протяжении всех новогодних праздников полицейские и сотрудники ЧОП продолжат патрулирование парков, скверов и других мест скопления людей. Также в праздничные дни в усиленном режиме будут работать диспетчерские службы ресурсоснабжающих и сетевых организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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