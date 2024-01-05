В пермском аэропорту «Большое Савино» нашли гранату

05 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Вместе с гранатой лежал патрон Фото: Илья Московец © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» в одной из посылок нашли гранату. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нечто похожее на гранату Ф-1 заметил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта Большое Савино. Правда, после экспертизы выяснилось, что находка — муляж», — говорится в сообщении. Уточняется, что под муляжом лежала настоящая граната ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Всех сотрудников грузового отделения эвакуировали, а гранату проверяют на взрывоопасность. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что информации об инциденте и находке на момент публикации нет.

В пермском аэропорту «Большое Савино» в одной из посылок нашли гранату. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нечто похожее на гранату Ф-1 заметил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта Большое Савино. Правда, после экспертизы выяснилось, что находка — муляж», — говорится в сообщении. Уточняется, что под муляжом лежала настоящая граната ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Всех сотрудников грузового отделения эвакуировали, а гранату проверяют на взрывоопасность. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что информации об инциденте и находке на момент публикации нет.