В пермском аэропорту «Большое Савино» нашли гранату

Вместе с гранатой лежал патрон
В пермском аэропорту «Большое Савино» в одной из посылок нашли гранату. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Нечто похожее на гранату Ф-1 заметил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта Большое Савино. Правда, после экспертизы выяснилось, что находка — муляж», — говорится в сообщении.
Уточняется, что под муляжом лежала настоящая граната ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Всех сотрудников грузового отделения эвакуировали, а гранату проверяют на взрывоопасность. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что информации об инциденте и находке на момент публикации нет.
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