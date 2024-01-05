05 января 2024
04 января 2024

В пермском аэропорту «Большое Савино» нашли гранату

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Вместе с гранатой лежал патрон Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» в одной из посылок нашли гранату. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Нечто похожее на гранату Ф-1 заметил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта Большое Савино. Правда, после экспертизы выяснилось, что находка — муляж», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под муляжом лежала настоящая граната ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Всех сотрудников грузового отделения эвакуировали, а гранату проверяют на взрывоопасность. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что информации об инциденте и находке на момент публикации нет.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» в одной из посылок нашли гранату. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нечто похожее на гранату Ф-1 заметил интроскоп в одной из посылок на грузовом складе аэропорта Большое Савино. Правда, после экспертизы выяснилось, что находка — муляж», — говорится в сообщении. Уточняется, что под муляжом лежала настоящая граната ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Всех сотрудников грузового отделения эвакуировали, а гранату проверяют на взрывоопасность. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что информации об инциденте и находке на момент публикации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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